Média de gols de Pedro em 2020 é superior à de Gabigol no ano passado

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Os gols de Gabriel Barbosa em 2019 foram fundamentais para o Flamengo conquistar os títulos que conquistou. O jogador foi o artilheiro do ano no Brasil com 43 bolas na rede em 59 partidas. Em 2020, o atacante segue sendo o goleador do time, mas passou a ter um substituto à altura: Pedro.

O centroavante foi um dos destaques do Rubro-Negro na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, nessa terça-feira, por 2 a 1, no Equador. O jogador, inclusive, foi o autor do primeiro gol da partida, após passe de Gérson. Esse foi o 9º tento do camisa 21 desde que chegou à Gávea, no início do ano.

Mesmo não sendo titular na maioria dos jogos, Pedro já é o vice-artilheiro da equipe na temporada, superando Bruno Henrique. A sua média de gols em 2020, aliás, é superior à de Gabigol no ano passado. O atacante precisa de apenas 98,3 minutos em campo para estufar as redes, enquanto que o camisa 9 precisou de 115 em 2019. Nesse ano, Gabriel tem um rendimento de um tento a cada 130 minutos. Veja os números:

GABIGOL NO FLAMENGO

2019 - 43 gols em 4972 minutos em campo - 1 gol a cada 115 minutos2020 - 16 gols em 2084 minutos em campo - 1 gols a cada 130 minutos

PEDRO NO FLAMENGO