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'Me sinto muito honrado em marcar pela primeira vez com a camisa do Vasco', diz Tavares da equipe Sub-20

Atacante desencantou na vitória sobre o Macaé pela oitava rodada da Taça Guanabara da categoria. Atleta projetou o clássico contra o Flamengo nesta sexta, pelo Brasileirão...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 16:08
Crédito: Matheus Lima/Vasco
A equipe sub-20 do Vasco derrotou o Macaé por 3 a 0 no Estádio Marrentão pela oitava rodada da Taça Guanabara da categoria. O duelo foi marcado pelo primeiro gol de Tavares com a camisa do Gigante da Colina. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador comemorou o feito e projetou o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - É de uma emoção muito grande esse gol, já estava buscando tem um tempo. Com o auxilio de toda a comissão técnica e de todo o grupo, estou conseguindo retomar minha confiança e venho aumentando meu ritmo de jogo. Me sinto muito honrado em marcar pela primeira vez com a camisa do Vasco - disse o atacante.
+ Com Leandro Castan fora, torcedores do Vasco escolhem os dois zagueiros preferidos. Confira!
Com o triunfo sobre a equipe alvianil, os Meninos da Colina somam 22 pontos e assumiram a segunda colocação da competição estadual. O próximo compromisso será nesta sexta, diante do Flamengo, às 15h, na Gávea. O atleta projetou o duelo e destacou a importância da vitória para aumentar a confiança da equipe.
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- A gente vem de uma sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro e essa vitória foi muito importante para todo o grupo recuperar a confiança. Com essa vitória hoje, conseguimos ultrapassar o Fluminense na tabela de classificação, o que é muito importante para a sequência da temporada. Agora, precisamos focar novamente porque temos um clássico na sexta-feira e a obrigação é ganhar - finalizou.

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