'Me sinto muito honrado em marcar pela primeira vez com a camisa do Vasco', diz Tavares da equipe Sub-20

Crédito: Matheus Lima/Vasco

A equipe sub-20 do Vasco derrotou o Macaé por 3 a 0 no Estádio Marrentão pela oitava rodada da Taça Guanabara da categoria. O duelo foi marcado pelo primeiro gol de Tavares com a camisa do Gigante da Colina. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador comemorou o feito e projetou o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - É de uma emoção muito grande esse gol, já estava buscando tem um tempo. Com o auxilio de toda a comissão técnica e de todo o grupo, estou conseguindo retomar minha confiança e venho aumentando meu ritmo de jogo. Me sinto muito honrado em marcar pela primeira vez com a camisa do Vasco - disse o atacante.

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Com o triunfo sobre a equipe alvianil, os Meninos da Colina somam 22 pontos e assumiram a segunda colocação da competição estadual. O próximo compromisso será nesta sexta, diante do Flamengo, às 15h, na Gávea. O atleta projetou o duelo e destacou a importância da vitória para aumentar a confiança da equipe.

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