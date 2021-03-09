Mbappé quer salário anual de aproximadamente R$ 238 milhões

O Manchester City está fora da disputa por Mbappé por conta da pedida de salário anual em cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 238 milhões), segundo o “The Athletic”. Dessa forma, apenas dois clubes seguem na disputa pelo atacante: o Paris Saint-Germain, que tenta a renovação, e o Real Madrid, que espera a abertura da janela de transferências.O francês possui contrato com o PSG até 2022, mas quer receber um salário no mesmo patamar do que Neymar. Enquanto isso, Leonardo segue fazendo de tudo para estender o acordo do jogador, mas o atleta está sem pressa para renovar seu vínculo. Nas ofertas propostas pelo dirigente brasileiro, o camisa sete não encontrou todas as respostas desejadas e segue pensando sobre seu futuro.