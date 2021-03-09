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futebol

Mbappé quer salário anual de aproximadamente R$ 238 milhões

Manchester City descarta investida no atacante por conta da alta pedida salarial e disputa deve ficar entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, mas francês está sem pressa...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 11:00
Crédito: Mbappé não tem pressa para decidir o seu futuro (LLUIS GENE / AFP
O Manchester City está fora da disputa por Mbappé por conta da pedida de salário anual em cerca de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 238 milhões), segundo o “The Athletic”. Dessa forma, apenas dois clubes seguem na disputa pelo atacante: o Paris Saint-Germain, que tenta a renovação, e o Real Madrid, que espera a abertura da janela de transferências.O francês possui contrato com o PSG até 2022, mas quer receber um salário no mesmo patamar do que Neymar. Enquanto isso, Leonardo segue fazendo de tudo para estender o acordo do jogador, mas o atleta está sem pressa para renovar seu vínculo. Nas ofertas propostas pelo dirigente brasileiro, o camisa sete não encontrou todas as respostas desejadas e segue pensando sobre seu futuro.
> Veja a tabela da Ligue 1
Segundo a imprensa francesa, o clube considera Mbappé uma peça chave no time de Pochettino e o próprio atacante diz estar feliz em Paris, mas que necessita mais tempo e informações para tomar uma decisão final. Além disso, a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 pode dificultar uma proposta do Real Madrid ou do Liverpool que alcance o patamar salarial cobrado pelo jovem.

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