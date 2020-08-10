Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mauro Boselli inicia transição no Corinthians, mas não treina com bola

Argentino está recuperado da cirurgia no osso da face e volta a correr no gramado. Timão se reapresenta após vice no Paulistão e faz testes de Covid-19 visando estreia no Brasileiro...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2020 às 13:35
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Ainda de cabeça quente após a derrota na final do Paulistão para o rival Palmeiras, o Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. Depois de uma recepção nada calorosa com protesto focado no meia-atacante Luan, o elenco trabalhou de olho na estreia do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta do argentino Mauro Boselli.
Recuperado de uma cirurgia no osso da face, o centroavante voltou a correr nos gramados do centro de treinamento corintiano. O jogador ainda não está liberado para treinar com bola e não deve ser relacionado para o jogo de quarta, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Apesar disso, o hermano - que havia se machucado na partida contra o Oeste (26/7) - iniciou a transição do departamento médico para o campo e, ainda neste mês, deve estar apto para disputar posição com Jô no ataque do Corinthians. Respeitando as orientações de segurança durante a pandemia, o Corinthians realizou os testes para Covid-19, conforme estipulado pela Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. Jogadores e funcionários foram submetidos aos exames antes da estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro e os resultados serão divulgados na próxima terça, com 24 horas de antecedência para o duelo em Belo Horizonte.
De acordo com as informações divulgadas pelo clube, os atletas que disputaram a final contra o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, realizaram uma atividade regenerativa. Já os atletas que não entraram em campo ou não foram relacionados para o Dérbi trabalharam sob a supervisão do técnico Tiago Nunes e sua comissão técnica.
O Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, às 19h15, contra o Atlético-MG do argentino Jorge Sampaoli. Além da competição por pontos corridos, o Timão disputa a Copa do Brasil nesta temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados