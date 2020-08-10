Mauro Boselli inicia transição no Corinthians, mas não treina com bola

Ainda de cabeça quente após a derrota na final do Paulistão para o rival Palmeiras, o Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. Depois de uma recepção nada calorosa com protesto focado no meia-atacante Luan, o elenco trabalhou de olho na estreia do Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta do argentino Mauro Boselli.

Recuperado de uma cirurgia no osso da face, o centroavante voltou a correr nos gramados do centro de treinamento corintiano. O jogador ainda não está liberado para treinar com bola e não deve ser relacionado para o jogo de quarta, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Apesar disso, o hermano - que havia se machucado na partida contra o Oeste (26/7) - iniciou a transição do departamento médico para o campo e, ainda neste mês, deve estar apto para disputar posição com Jô no ataque do Corinthians. Respeitando as orientações de segurança durante a pandemia, o Corinthians realizou os testes para Covid-19, conforme estipulado pela Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições CBF. Jogadores e funcionários foram submetidos aos exames antes da estreia do Alvinegro no Campeonato Brasileiro e os resultados serão divulgados na próxima terça, com 24 horas de antecedência para o duelo em Belo Horizonte.