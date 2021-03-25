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futebol

Mauricio Souza exalta superioridade do Flamengo no clássico e destaca participação da dupla de volantes

Treinador concedeu entrevista coletiva após vitória por 2 a 0 no clássico contra o Botafogo
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Publicado em 25 de Março de 2021 às 00:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 00:35
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda no comando do Flamengo no início do Carioca, Mauricio Souza chegou à terceira vitória em quatro jogos e recolocou o clube na liderança da Taça Guanabara. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo nesta quarta-feira, o treinador elogiou a superioridade da equipe e se disse satisfeito com a atuação no clássico.
+ ATUAÇÕES: Muniz mostra estrela novamente, e Hugo Moura também se destaca pelo Flamengo no clássico- Gostei de todas as apresentações da equipe. Novamente tivemos mais chances de gols, mais posse de bola. Mais uma vez o Rodrigo entrou e fez gol, ele dispensa comentários. Saio muito satisfeito.
Outro tema da entrevista coletiva foi a atuação da dupla de volantes: Hugo Moura e João Gomes. O treinador exaltou as qualidades dos dois atletas, que já conhecia desde a época das categorias de base.
- São jogadores que eu conheço desde a base, há algum tempo. O Hugo mais no sub-20. O Gomes é versátil, consegue jogar de "5" ou mais à frente, como está fazendo. O Hugo é mais posicional. Eles têm muita capacidade técnica e de entendimento, o que facilita nosso trabalho. Têm tudo para ter um futuro brilhante.
+ Confira a tabela completa do Cariocão
Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança da Taça Guanabara com 12 pontos em cinco rodadas. Sábado, às 21h05, a equipe enfrenta o Boavista, em Bacaxá.Confira outras respostas de Mauricio Souza na coletiva:
ATUAÇÃO DE MICHAELVimos o Michael jogando muito mais bola, mostrando o que ele é, com mais confiança.
SUBSTITUIÇÕES DERAM CERTO?O Botafogo jogou tudo o que podia no início do segundo tempo, saiu mais. Tivemos cautela, mas logo depois retomamos o controle da partida. Acho que as alterações foram pontuais, ficamos com um jogador a mais. Tivemos força pelos lados do campo com Thiaguinho e Michael. O Vitinho pelo centro para tentar chutar de fora da área.
BRUNO VIANAEle é extremamente inteligente, tem agradado demais. É muito atento a tudo que é passado para ele. O Rogério, apesar de não estar o tempo todo, tem estado em alguns momentos e opina também. Tem elogiado a defesa. O Bruno é uma grata surpresa, eu não o conhecia. Vejo com muita vontade de conquistar espaço.

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