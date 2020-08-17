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Maurício Dulac valoriza concentração dos jogadores na ausência de Odair: 'Pego de surpresa'

Substituindo Odair Hellmann, com suspeita de Covid-19, o auxiliar-técnico foi quem comandou o Tricolor na vitória sobre o Colorado, de virada, no Maracanã...

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 22:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2020 às 22:06
Crédito: Dulac admite que elenco foi pego de surpresa com ausência de Odair - Reprodução FluTV
O Fluminense garantiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro ao vencer, de virada, o Internacional, no Maracanã. Substituindo Odair Hellmann, com suspeita de Covid-19, o auxiliar-técnico Maurício Dulac foi quem comandou o Tricolor e exaltou a concentração do grupo na partida após a confusão envolvendo o treinador.
- Essa situação pegou todos de surpresa. Fizemos todos uma preparação para o jogo. Estávamos todos concentrados nesse jogo que era importante para a nossa sequência. Na verdade é uma questão que a gente não tem muita informação, ainda busca esse tipo de informação para aí poder tomar as medidas. Mas buscamos rapidamente passar para os jogadores o que tinha acontecido, concentrar no jogo que era o mais importante e poder fazer uma boa partida. A gente ainda precisa entender o que aconteceu com o Odair. O clube vem tomando todos os cuidados no CT, quanto a isso não vamos ter problemas. O mais importante foi fazer os jogadores ficarem com o foco total no jogo e conseguimos - disse Dulac.
Com um bom volume de jogo no segundo tempo, Dulac elogiou a postura de sua equipe. Para o treinador, o Tricolor superou um começo ruim de jogo e passou a dominar a partida na segunda etapa.
- Eu achei que tivemos dificuldade no começo do jogo, no que gostaríamos de ter feito. Queríamos jogar de forma mais compacta, mas acabamos levando um gol, de forma estranha, onde falta atenção para não levar um gol desse. Rapidamente fizemos uma mudança no esquema tático, avançando mais o time e conseguimos fazer um bom restante de primeiro tempo. No segundo tempo tivemos superioridade no jogo. Tendo a posse de bola e conseguindo criar. Os jogadores foram importantíssimos entendendo o que a gente quer dentro de campo - finalizou Dulac.
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, quando enfrenta o Bragantino no Nabi Abi Chedid, pela 4ª rodada do Brasileirão.

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