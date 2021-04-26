Matheus Nascimento, do Botafogo, comemora primeiro gol no profissional: 'Muito feliz e motivado'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O domingo foi especial para o Botafogo. Pelo lado dos torcedores, para lavar a alma após uma sequência sem vitórias. Pelo lado de alguns jogadores, foi inesquecível. Este último é o caso de Matheus Nascimento, de 17 anos, que marcou o primeiro gol pelo profissional na vitória do Alvinegro sobre o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos.

> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 202125/04/21 o dia que eu realizei meu sonho, o 1º gol como profissional. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todas as pessoas que sempre me apoiaram. Muito feliz e motivado para a sequência - comemorou pelas redes sociais