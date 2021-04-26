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futebol

Matheus Nascimento, do Botafogo, comemora primeiro gol no profissional: 'Muito feliz e motivado'

O camisa 9 do Glorioso ganhou oportunidades no time titular depois da saída de Matheus Babi e da lesão de Rafael Navarro...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 22:21

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 22:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O domingo foi especial para o Botafogo. Pelo lado dos torcedores, para lavar a alma após uma sequência sem vitórias. Pelo lado de alguns jogadores, foi inesquecível. Este último é o caso de Matheus Nascimento, de 17 anos, que marcou o primeiro gol pelo profissional na vitória do Alvinegro sobre o Macaé por 4 a 0, no estádio Nilton Santos.
> Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada 202125/04/21 o dia que eu realizei meu sonho, o 1º gol como profissional. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todas as pessoas que sempre me apoiaram. Muito feliz e motivado para a sequência - comemorou pelas redes sociais
Com a vitória, o Botafogo subiu para a sétima colocação do Campeonato Carioca. Assim, o clube de General Severiano vai encarar o Nova Iguaçu na fase semifinal da Taça Rio. Caso avance, pode encontrar o Vasco, que enfrenta o Madureira, na final.

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