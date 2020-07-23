Matheus Nascimento avalia adaptação aos profissionais do Botafogo: 'Aprendendo muito'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Uma das principais promessas surgidas da base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento iniciou a transição para o time profissional há cerca de um mês. Aos 16 anos, o jogador destacou os aprendizados e a evolução que vem tendo com a convivência com os companheiros de elenco e com a comissão técnica.

– Essas primeiras semanas foram muito boas para mim, estou aprendendo muito e estou evoluindo. O Botafogo faz uma integração com a base e isso é bem importante, porque quando subimos nos sentimos mais seguros e confortáveis. Estou muito feliz, é um sonho de criança que está sendo realizado – afirmou Matheus à Botafogo TV, nesta quinta-feira. Matheus e outros jovens foram convocados pelo técnico Paulo Autuori para integrar as atividades do elenco profissional. O comandante alvinegro é um entusiasta da integração entre todas as categorias do futebol do clube.

– Esse processo está sendo muito bom para mim e para todos os outros jogadores da base. É muito bom ter um treinador de alto nível como o Paulo Autuori. Ele tem conversado bastante comigo e com os outros e tem sempre passado confiança – acrescentou.