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Matheus Nascimento avalia adaptação aos profissionais do Botafogo: 'Aprendendo muito'

Atacante de 16 anos visto como grande promessa do clube treina há mais de um mês entre os profissionais e vem recebendo conselhos do técnico Paulo Autuori e dos companheiros...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 14:34
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Uma das principais promessas surgidas da base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento iniciou a transição para o time profissional há cerca de um mês. Aos 16 anos, o jogador destacou os aprendizados e a evolução que vem tendo com a convivência com os companheiros de elenco e com a comissão técnica.
– Essas primeiras semanas foram muito boas para mim, estou aprendendo muito e estou evoluindo. O Botafogo faz uma integração com a base e isso é bem importante, porque quando subimos nos sentimos mais seguros e confortáveis. Estou muito feliz, é um sonho de criança que está sendo realizado – afirmou Matheus à Botafogo TV, nesta quinta-feira. Matheus e outros jovens foram convocados pelo técnico Paulo Autuori para integrar as atividades do elenco profissional. O comandante alvinegro é um entusiasta da integração entre todas as categorias do futebol do clube.
– Esse processo está sendo muito bom para mim e para todos os outros jogadores da base. É muito bom ter um treinador de alto nível como o Paulo Autuori. Ele tem conversado bastante comigo e com os outros e tem sempre passado confiança – acrescentou.
Matheus Nascimento é uma das maiores promessas do Botafogo e assinou um vínculo profissional até 2023, ao completar 16 anos. Ele chegou a General Severiano aos 11 anos, em 2015, e, desde então, coleciona gols e conquistas individuais e coletivas. O atleta deve fazer parte da equipe sub-20 do Botafogo que vai enfrentar o time Sub-23 do Fluminense, nos dois próximos sábados, no Nilton Santos.

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