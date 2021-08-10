Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mateus Vital é sondado por clube da Grécia e pode deixar o Corinthians

Panathinaikos é o interessado no meia neste momento. Negócio, se sair, deve acontecer por empréstimo com opção de compra. Proposta oficial, porém, ainda não chegou...

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 17:47
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians está perto de negociar outro jogador com o mercado do exterior. Desta vez o nome é o de Mateus Vital, que recebeu sondagem do Panathinaikos, da Grécia, e pode deixar o Timão por empréstimo. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ortega, da ESPN, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Segundo apurou a reportagem, ainda não houve uma proposta oficial ao Corinthians, mas a sondagem, de fato, aconteceu. A princípio o negócio deve sair por empréstimo de um ano com opção de compra. O clube grego pagaria todo o salário do meia e o Alvinegro tenta receber um valor pela cessão.
O modelo da transferência agrada ao Timão, que já está em conversas com o estafe de Vital para analisar as condições. As partes aguardam, é claro, a oficialização da proposta com as condições estabelecidas pela diretoria corintiana. A tendência é que a negociação tenha desfecho positivo.
Vale lembrar que Ramiro foi negociado com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, nos mesmos moldes, ou seja, empréstimo de um ano e opção de compra com valor fixado ao final do contrato. Além disso, o salário é pago totalmente pelo clube estrangeiro, aliviando a folha alvinegra.
Aos 23 anos, Mateus Vital chegou ao clube em 2018 e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, vínculo que foi renovado no início de 2020. Antes titular absoluto do time, acabou perdendo espaço com Sylvinho recentemente, tendo ficado no banco de reservas nas últimas rodadas do Brasileirão-2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fã já participou de shows com o grupo Sorriso Maroto
"Karol do Caixão": fã de Sorriso Maroto se prepara para reencontro no ‘Eu Sou a História’
Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados