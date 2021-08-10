Mateus Vital é sondado por clube da Grécia e pode deixar o Corinthians

O Corinthians está perto de negociar outro jogador com o mercado do exterior. Desta vez o nome é o de Mateus Vital, que recebeu sondagem do Panathinaikos, da Grécia, e pode deixar o Timão por empréstimo. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ortega, da ESPN, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Segundo apurou a reportagem, ainda não houve uma proposta oficial ao Corinthians, mas a sondagem, de fato, aconteceu. A princípio o negócio deve sair por empréstimo de um ano com opção de compra. O clube grego pagaria todo o salário do meia e o Alvinegro tenta receber um valor pela cessão.
O modelo da transferência agrada ao Timão, que já está em conversas com o estafe de Vital para analisar as condições. As partes aguardam, é claro, a oficialização da proposta com as condições estabelecidas pela diretoria corintiana. A tendência é que a negociação tenha desfecho positivo.
Vale lembrar que Ramiro foi negociado com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, nos mesmos moldes, ou seja, empréstimo de um ano e opção de compra com valor fixado ao final do contrato. Além disso, o salário é pago totalmente pelo clube estrangeiro, aliviando a folha alvinegra.
Aos 23 anos, Mateus Vital chegou ao clube em 2018 e tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023, vínculo que foi renovado no início de 2020. Antes titular absoluto do time, acabou perdendo espaço com Sylvinho recentemente, tendo ficado no banco de reservas nas últimas rodadas do Brasileirão-2021.