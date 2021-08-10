Mateus Vital é sondado por clube da Grécia e pode deixar o Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está perto de negociar outro jogador com o mercado do exterior. Desta vez o nome é o de Mateus Vital, que recebeu sondagem do Panathinaikos, da Grécia, e pode deixar o Timão por empréstimo. A informação foi dada pelo jornalista Flávio Ortega, da ESPN, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou a reportagem, ainda não houve uma proposta oficial ao Corinthians, mas a sondagem, de fato, aconteceu. A princípio o negócio deve sair por empréstimo de um ano com opção de compra. O clube grego pagaria todo o salário do meia e o Alvinegro tenta receber um valor pela cessão.

O modelo da transferência agrada ao Timão, que já está em conversas com o estafe de Vital para analisar as condições. As partes aguardam, é claro, a oficialização da proposta com as condições estabelecidas pela diretoria corintiana. A tendência é que a negociação tenha desfecho positivo.

Vale lembrar que Ramiro foi negociado com o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, nos mesmos moldes, ou seja, empréstimo de um ano e opção de compra com valor fixado ao final do contrato. Além disso, o salário é pago totalmente pelo clube estrangeiro, aliviando a folha alvinegra.