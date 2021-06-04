Marquinhos Gabriel ou Sarrafiore? Confira as semelhanças e diferenças entre os meias do Vasco

Nos últimos jogos, o Vasco teve um desfalque que coincidiu com a queda de rendimento da equipe. A exceção foi exatamente a última partida, na qual Sarrafiore foi titular pela primeira vez. Seja contra a Ponte Preta ou depois, Marquinhos Gabriel vai voltar. E quase as semelhanças e diferenças entre eles? Confira.Com dados do site especializado Sofascore, o LANCE! analisou uma partida de cada um dos meias enquanto titular. A de Marquinhos foi contra a Caldense, enquanto a do argentino foi contra o Boavista, a única em que ele começou até aqui.
Como a quantidade de minutos entre eles em cada um destes jogos é próxima, a comparação faz sentido. Marquinhos Gabriel participou de 68 minutos contra a equipe mineira, enquanto Sarrafiore esteve presente em 72 voltas do ponteiro em Saquarema.
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Neste período, Marquinhos fez um gol na única finalização que deu, tocou na bola 33 vezes, teve 68% de acerto nos passes, cometeu uma falta e sofreu outra. O gol de Sarrafiore também foi na única finalização dele na última terça-feira, quando ele tocou na bola 32 vezes, teve 86% de acerto nos passes, não cometeu faltas e sofreu uma.
- Na verdade, estou muito feliz pela vitória, por estrear (como titular) com um gol, com confiança. Tomara que sigamos nesta caminhada e consigamos muito mais vitórias - projetou Sarrafiore à Vasco TV.
O mapa de calor dos atuais concorrentes na disputa pela titularidade na posição de meia principal é semelhante. Ambos, apesar de escalados pela faixa central, flutuam pelos lados, com o contratado há mais tempo mais frequente próximo à área adversária. Confira abaixo.Marquinhos Gabriel contra a Caldense (Reprodução/Sofa Score)Mapa de calor de Sarrafiore contra o Boavista Reprodução/Sofascore)É lógico que a amostragem é pequena. É lógico que os adversários são diferentes, inclusive o próximo. É igualmente óbvio que caberá a Marcelo Cabo escolher.