Marlon Gomes renova contrato com o Vasco até o fim de 2024

Nesta sexta, o Vasco renovou o contrato de Marlon Gomes até o dezembro de 2024. O meia, que pertence à geração de 2003, está desde 2018 no Cruz-Maltino e foi um dos destaques da equipe do sub-20 nesta edição da Copinha. Após a assinatura, o jogador comemorou a extensão do vínculo com o clube e adiantou que deseja integrar o elenco profissional em um futuro próximo.- Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus. Fico muito feliz por essa renovação num clube com a grandeza do Vasco. Estou muito motivado, cada vez mais perto de realizar um sonho que é jogar no time Profissional e fazer história com a camisa do Vasco - disse.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWCom a camisa Cruz-Maltina, Marlon disputou Carioca, Copa do Brasil e SuperCopa do Brasil na última temporada. O jovem também foi convocado pela Seleção Brasileira sub-15 e sub-17, além de ter participado da Revelations Cup Sub-18 no fim de 2021. - Começamos bem a temporada. Fizemos uma Copinha boa, mas não conseguimos chegar na final. Vamos buscar os títulos das competições do Sub-20 no decorrer do ano. Todo jogador da base, ainda mais do Vasco, vendo essa torcida maravilhosa, sempre sonha em estrear no time profissional, fazer história e ficar marcado aqui. Espero jogar muito com São Januário lotado e ganhar títulos com o Gigante - finalizou. > Veja a tabela do Cariocão 2022