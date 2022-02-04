Marlon Gomes renova contrato com o Vasco até o fim de 2024

Nesta sexta, o Vasco renovou o contrato de Marlon Gomes até o dezembro de 2024. O meia, que pertence à geração de 2003, está desde 2018 no Cruz-Maltino e foi um dos destaques da equipe do sub-20 nesta edição da Copinha. Após a assinatura, o jogador comemorou a extensão do vínculo com o clube e adiantou que deseja integrar o elenco profissional em um futuro próximo.- Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus. Fico muito feliz por essa renovação num clube com a grandeza do Vasco. Estou muito motivado, cada vez mais perto de realizar um sonho que é jogar no time Profissional e fazer história com a camisa do Vasco - disse.