Marinho deve voltar ao Santos no clássico contra o Corinthians

O técnico Fernando Diniz confirmou que Marinho pode voltar ao time do Santos no próximo domingo (8), no clássico contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.O camisa 11 do Peixe ficou de fora por suspensão contra a Chapecoense. Já na derrota para a Juazeirense, pela Copa do Brasil, Marinho ficou em Santos cuidando de incômodo muscular. Após o descanso, o jogador deve estar 100% e marcar presença no clássico.
- Provavelmente jogue (Marinho). Não é certeza, mas deve estar ok para jogar no domingo - comentou Fernando Diniz.Com Marinho, o Santos deve ir a campo com: João Paulo; Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.