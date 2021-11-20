Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho desfalca o Santos no clássico contra o Corinthians

Atacante ainda sente dores na coxa esquerda e nem foi relacionado para o jogo...
20 nov 2021 às 16:24

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 16:24

Artilheiro da equipe na temporada, com nove gols, o atacante Marinho vai desfalcar o Santos no clássico deste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogador ainda sente incômodo na parte posterior da coxa esquerda e nem foi relacionado para o confronto deste domingo. Marinho sentiu o local na partida da última quarta-feira, contra a Chapecoense, na Vila Belmiro. Um exame feito na quinta-feira não apontou lesão, mas o jogador relatou dores no local.
Sem Marinho, o técnico Fábio Carille vai escalar o atacante Lucas Braga, que volta ao time após se recuperar de lesão. Ele desfalcou o Peixe contra o Atlético-GO e a Chapecoense. Os garotos Ângelo e Lacava seguem como opções no banco de reservas.O Santos ocupa a 11ª colocação na classificação, com 42 pontos ganhos, e pode se livrar do risco de rebaixamento para a Série B em caso de vitória. Para isso, a equipe precisa quebrar um jejum de seis anos. Desde 2005 o Peixe não ganha do Corinthians na Neo Química Arena.
Marinho sentiu o problema na coxa na partida contra a Chapecoense

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados