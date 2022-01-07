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Marinho afirma estar motivado e confiante para temporada do Santos

Apesar de rumores de transferência, atacante vai se apresentar no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 13:37

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 13:37

Depois de uma temporada com lesões e Covid-19, o atacante Marinho quer fazer um bom ano no Santos. Em entrevista ao Globo Esporte, o camisa 11 afirmou que pretende fazer uma temporada de alto nível. O jogador se reapresenta junto com restante do elenco do Peixe neste domingo. A estreia no Paulista acontece no dia 26 diante o Internacional de Limeira.- A expectativa para essa temporada é a melhor possível. Estou motivado e confiante que será outro grande ano para mim e para o clube. Vou trabalhar para melhorar ainda mais meus números no Santos em 2022. Espero que seja uma temporada de alto nível para todos no clube. Essa é a meta - afirmou Marinho.
No ano passado, Marinho conviveu com alguns problemas físicos, que o tiraram de muitos jogos do Santos. Por isso, o jogador destaca a importância de uma boa pré-temporada.
- A pré-temporada é sempre muito intensa e curta. Temos que aproveitar ao máximo esses dias que teremos antes do início dos jogos para aprimorarmos fisicamente e a parte tática. Tenho certeza que iremos fazer um grande trabalho nestas próximas semanas - completou.Até o momento, o Santos tem dois reforços confirmados: o zagueiro Eduardo Bauermann e o meia Bruno Oliveira. A diretoria ainda espera uma resposta de Ricardo Goulart, mas Marinho está confiante no elenco santista e acredita quer um grupo forte.
- Temos um bom elenco e que será reforçado nas próximas semanas. Tenho certeza de que teremos um grupo muito forte para iniciar o ano bem, fazendo um ótimo Paulista e começando a Copa do Brasil com bons resultados. Estamos vivendo essa expectativa - disse o jogador ao GE.
Marinho foi o artilheiro do Santos na temporada em 2021 com 9 gols marcados sendo 6 pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021 ao todo foram 41 jogos, 9 gols e 4 assistências.
Crédito: MarinhoapostaemboatemporadadoSantosem2022(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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