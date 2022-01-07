Marinho afirma estar motivado e confiante para temporada do Santos

Depois de uma temporada com lesões e Covid-19, o atacante Marinho quer fazer um bom ano no Santos. Em entrevista ao Globo Esporte, o camisa 11 afirmou que pretende fazer uma temporada de alto nível. O jogador se reapresenta junto com restante do elenco do Peixe neste domingo. A estreia no Paulista acontece no dia 26 diante o Internacional de Limeira.- A expectativa para essa temporada é a melhor possível. Estou motivado e confiante que será outro grande ano para mim e para o clube. Vou trabalhar para melhorar ainda mais meus números no Santos em 2022. Espero que seja uma temporada de alto nível para todos no clube. Essa é a meta - afirmou Marinho.

No ano passado, Marinho conviveu com alguns problemas físicos, que o tiraram de muitos jogos do Santos. Por isso, o jogador destaca a importância de uma boa pré-temporada.

- A pré-temporada é sempre muito intensa e curta. Temos que aproveitar ao máximo esses dias que teremos antes do início dos jogos para aprimorarmos fisicamente e a parte tática. Tenho certeza que iremos fazer um grande trabalho nestas próximas semanas - completou.Até o momento, o Santos tem dois reforços confirmados: o zagueiro Eduardo Bauermann e o meia Bruno Oliveira. A diretoria ainda espera uma resposta de Ricardo Goulart, mas Marinho está confiante no elenco santista e acredita quer um grupo forte.

- Temos um bom elenco e que será reforçado nas próximas semanas. Tenho certeza de que teremos um grupo muito forte para iniciar o ano bem, fazendo um ótimo Paulista e começando a Copa do Brasil com bons resultados. Estamos vivendo essa expectativa - disse o jogador ao GE.

Marinho foi o artilheiro do Santos na temporada em 2021 com 9 gols marcados sendo 6 pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021 ao todo foram 41 jogos, 9 gols e 4 assistências.