Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marcos Leonardo valoriza segundo tempo do Santos contra o Inter

Atacante marcou o gol de empate no Beira-Rio e foi o principal destaque do Alvinegro, que chegou aos 46 pontos e ficou ainda mais longe da queda para a Série B...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 21:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 21:19
O atacante Marcos Leonardo comentou sobre o empate do Santos com o Internacional, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe vai a 46 pontos no torneio nacional e se mantém na 11ª colocação, longe da zona de rebaixamento."No primeiro tempo demos muito espaço e eles foram melhores. Conversamos, melhoramos e segundo tempo foi todo nosso. Tivemos mais chances claras. Se fosse para ter um vencedor, teria que ser a gente", disse Marcos Leonardo, ao Premiere.Vale lembrar que Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até 22 de outubro de 2022. As negociações para renovação se arrastam há alguns meses.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
"Isso (renovação) eu deixo com meu empresário, Santos e estafe todo. Só quero jogar. Graças a Deus estou ajudando a minha equipe", completou.
Crédito: MarcosLeonardo,denovo,foiocaradoSantosemcampo(Divulgação/TwitterSantos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados