Marcos Leonardo valoriza segundo tempo do Santos contra o Inter

O atacante Marcos Leonardo comentou sobre o empate do Santos com o Internacional, fora de casa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe vai a 46 pontos no torneio nacional e se mantém na 11ª colocação, longe da zona de rebaixamento."No primeiro tempo demos muito espaço e eles foram melhores. Conversamos, melhoramos e segundo tempo foi todo nosso. Tivemos mais chances claras. Se fosse para ter um vencedor, teria que ser a gente", disse Marcos Leonardo, ao Premiere.Vale lembrar que Marcos Leonardo tem vínculo com o Santos até 22 de outubro de 2022. As negociações para renovação se arrastam há alguns meses.