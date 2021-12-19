Marco Antônio manifesta desejo de continuar no Botafogo, mas admite que situação segue indefinida

A luta do Botafogo para manter jogadores que se destacaram no título da Série B segue intensa. Em entrevista ao jornal "O Liberal", o meia Marco Antônio reconheceu seu desejo de seguir no Alvinegro, mas frisou que há obstáculos na negociação com o Bahia, detentor de seus direitos econômicos.- Antes de ser emprestado, renovei até 2023. Se o Botafogo quisesse, teria que pagar um valor. O Botafogo se interessou e quer ficar comigo, mas ainda não tem o dinheiro. O Bahia quer esse dinheiro. A minha vontade é ficar no Botafogo. Eu me encaixei bem. Queria muito ficar lá. E fico esperando para saber para onde vou. A situação segue indefinida - declarou.