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Marcinho, do Botafogo, passará por 'limpeza' no joelho; previsão é de rápida recuperação

Lateral-direito do Alvinegro não teve nova lesão; defensor tem problema na soltura do joelho e passará por artroscopia com um médico familiar...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 11:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O retorno de Marcinho aos gramados será postergado. O lateral não teve uma nova lesão, mas terá que passar por um novo procedimento médico no joelho direito, região que lesionou em janeiro. O atleta do Alvinegro está a caminho de São Paulo ainda na manhã desta terça-feira para tratar dos próximos passos da recuperação.
Marcinho estava na fase final da transição muscular para retornar aos gramados, mas a soltura na região do joelho direito cedeu. Isso não representa uma nova lesão. O lateral-direito terá que passar por uma artroscopia simples na região e a tendência é que o tempo de recuperação seja curto.
O defensor vai se tratar com o doutor Joaquim Grava, um médico que é amigo e tem relação com a família do atleta. O lateral-direito gostou da segurança passada pelo profissional e escolheu passar pelo próximo passo da recuperação em São Paulo.
A artroscopia servirá para fazer uma 'limpeza' no joelho direito do atleta. O procedimento é considerado simples. O lateral, portanto, não participará das partidas contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil.

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