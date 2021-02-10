Marcelo tem lesão muscular confirmada e perde três semanas

A maré de azar que ronda o Real Madrid não termina. Apesar dos inúmeros lesionados no elenco, o técnico Zidane foi informado de que Marcelo é a nova baixa do plantel. O brasileiro, que foi importante na vitória dos merengues sobre o Getafe com uma assistência na última quarta-feira, saiu nos minutos finais com dores no sóleo da perna esquerda.Por conta da lesão muscular, a expectativa é de que o lateral seja afastado por, no mínimo, três semanas. Com isso, o camisa 12 está fora do primeiro confronto contra a Atalanta pela Champions League, além de perder os duelos contra Valencia, Valladolid e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.