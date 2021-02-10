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futebol

Marcelo tem lesão muscular confirmada e perde três semanas

Lateral brasileiro foi importante na vitória do Real Madrid contra o Getafe na última terça-feira, mas desfalca o limitado plantel do técnico Zidane por, no mínimo, quatro jogos...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 11:24

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 11:24

Crédito: Víctor Carretero / Real Madrid
A maré de azar que ronda o Real Madrid não termina. Apesar dos inúmeros lesionados no elenco, o técnico Zidane foi informado de que Marcelo é a nova baixa do plantel. O brasileiro, que foi importante na vitória dos merengues sobre o Getafe com uma assistência na última quarta-feira, saiu nos minutos finais com dores no sóleo da perna esquerda.Por conta da lesão muscular, a expectativa é de que o lateral seja afastado por, no mínimo, três semanas. Com isso, o camisa 12 está fora do primeiro confronto contra a Atalanta pela Champions League, além de perder os duelos contra Valencia, Valladolid e Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.
> Veja a tabela da La Liga
O Real Madrid está com o Departamento Médico cheio, mas o clube espera reincorporar Carvajal, Fede Valverde e Lucas Vásquez ainda nesta semana. Ainda assim, a enfermaria segue contando com Sergio Ramos, Hazard, Rodrygo, Militão, Odriozola e, agora, Marcelo. O brasileiro pode estar de volta para o clássico contra o Atlético de Madrid.

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