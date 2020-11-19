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futebol

Marcelo Medeiros sai em defesa de Abel Braga

Presidente do Inter entende a dificuldade no início do trabalho e confia na reação...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 10:42

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 10:42

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Contratado para substituir Eduardo Coudet, Abel Braga ainda encontra rejeições dentro do Beira-Rio. Para deixar o cenário ainda mais delicado, o treinador que deixou escapar a liderança do Brasileirão, terá que lidar com as cobranças pela queda na Copa do Brasil.Em defesa do novo comandante, o presidente Marcelo Medeiros explico que o início do trabalho será complicado, mas acredita na reação da equipe.
‘A troca do comando técnico não foi decisão da comissão, foi decisão do profissional. Agora ele está em outro clube. Mas tínhamos uma decisão mata-mata 3 dias depois que ele foi embora, então é isso, agora precisamos seguir. O Abel é o segundo treinador que mais treinou o Inter, campeão do mundo, tem carinho, se sente em casa. No dia que ele foi anunciado a torcida se manifestou, início de trabalho sempre vai ter tropeço’, declarou.
Fora da Copa do Brasil, o Internacional foca no Campeonato Brasileiro e o compromisso do fim de semana é o Fluminense, no Beira-Rio.

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