Marcelo Fernandes vai comandar o Santos contra o Novorizontino

O Santos anunciou o técnico Fabián Bustos como novo treinador da equipe, mas no domingo, quem estará no banco de reservas será Marcelo Fernandes.O argentino de 52 anos estava no Barcelona de Guayaquil e assume o Peixe na próxima segunda-feira.Membro da comissão fixa, Fernandes comandou o time na derrota para o São Paulo por 3 a 0 e na classificação para próxima fase da Copa do Brasil contra o Salgueiro.
O jogo deste final de semana é fundamental para o Alvinegro. Uma vitória faz com que o time santista chegue aos 12 pontos e de um pouco mais de tranquilidade para chegada de Fabián Bustos. O Novorizontino não faz uma grande campanha até então. Foram seis vitórias, dois empates e zero vitórias.
Veja a lista de jogos de Marcelo Fernandes no Santos
14/11/20 – Santos 2 x 0 Internacional21/11/20 – Athlético-PR 1 x 0 Santos24/11/20 – LDU 1 x 2 Santos25/2/21 – Bahia 2 x 0 Santos28/2/21 – Santo André 2 x 2 Santos3/3/21 – Santos 1 x 1 Ferroviária28/4/21 – Boca Juniors 2 x 0 Santos2/5/21 – Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos5/5/21 – Santos 5 x 0 The Strongest7/5/21 – Palmeiras 3 x 2 Santos9/5/21 – Santos 2 x 0 São Bento
20/02/22 - Santos 0x3 São Paulo
23/02/22 - Salgueiro 0x3 Santos