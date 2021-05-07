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futebol

Marcelo Fernandes critica trabalho de Ariel Holan no Santos

Técnico interino comandará o clube pela última vez no domingo, contra o São Bento...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 20:23

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 20:23

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos pode pela primeira vez na sua história ser rebaixado em uma competição. O Peixe precisa vencer ou ao menos empatar com o São Bento na última rodada do Campeonato Paulista, no domingo, na Vila, para escapar do descenso no estadual.Após a derrota por 3 a 2 no clássico com o Palmeiras, o técnico interino Marcelo Fernandes comentou sobre o momento da equipe. E em uma das suas respostas não faltou crítica ao ex-comandante do Peixe, o argentino Ariel Holan."Responsabilidade é de todos. O comando era do Holan, logicamente tinha a decisão e nós dávamos opinião, mas a decisão final era dele. Agora, com a responsabilidade de frente, eu assumo e digo: peguei uma equipe há três rodadas que não chutava em gol. Hoje a equipe teve 22 finalizações”, disse Marcelo Fernandes.Contratado como substituto de Cuca, Ariel Holan deixou o Santos após dois meses de trabalho. Em 12 partidas, o treinador somou cinco derrotas, três empates e quatro vitórias. Ao todo foram 11 gols feitos e 19 sofridos. A justificativa do técnico argentino para deixar o Santos é que as coisas no campo não estavam acontecendo. Os protestos da torcida do Santos também não foram bem vistos pelo treinador.
Marcelo Fernandes, membro fixo da comissão técnico do Peixe, então assumiu o comando da equipe nas últimas partidas. Mas sua posição está com as horas contadas, pois o Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação de Fernando Diniz. Assim, Marcelo Fernandes deixará de atuar como técnico interino e deve retornar ao posto de integrante da comissão técnica, mas antes ele comandará a equipe no domingo, contra o São Bento, na Vila Belmiro.

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