Marcelo Fernandes critica trabalho de Ariel Holan no Santos

O Santos pode pela primeira vez na sua história ser rebaixado em uma competição. O Peixe precisa vencer ou ao menos empatar com o São Bento na última rodada do Campeonato Paulista, no domingo, na Vila, para escapar do descenso no estadual.Após a derrota por 3 a 2 no clássico com o Palmeiras, o técnico interino Marcelo Fernandes comentou sobre o momento da equipe. E em uma das suas respostas não faltou crítica ao ex-comandante do Peixe, o argentino Ariel Holan."Responsabilidade é de todos. O comando era do Holan, logicamente tinha a decisão e nós dávamos opinião, mas a decisão final era dele. Agora, com a responsabilidade de frente, eu assumo e digo: peguei uma equipe há três rodadas que não chutava em gol. Hoje a equipe teve 22 finalizações”, disse Marcelo Fernandes.Contratado como substituto de Cuca, Ariel Holan deixou o Santos após dois meses de trabalho. Em 12 partidas, o treinador somou cinco derrotas, três empates e quatro vitórias. Ao todo foram 11 gols feitos e 19 sofridos. A justificativa do técnico argentino para deixar o Santos é que as coisas no campo não estavam acontecendo. Os protestos da torcida do Santos também não foram bem vistos pelo treinador.