Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcelo Cabo valoriza atuação do Vasco contra o Fluminense: 'Estamos começando a ganhar corpo'
futebol

Marcelo Cabo valoriza atuação do Vasco contra o Fluminense: 'Estamos começando a ganhar corpo'

Treinador cruz-maltino diz estar satisfeito com o desempenho da equipe no clássico, mas lamenta mais uma falha num lance de bola parada, que resultou no gol de empate...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 00:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 00:50
Crédito: Reprodução/VascoTV
O Vasco saiu na frente, colocou bola na trave... não foi fácil, mas o Cruz-Maltino mostrou bastante competitividade diante de um Fluminense que vai disputar a Copa Libertadores da América. Novamente, o time falhou na bola parada defensiva e levou o empate. Mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo valorizou o desempenho da equipe Cruz-Maltina.- O Vasco, hoje, jogou um clássico ousado. Independentemente do adversário, vamos propor o jogo. Criamos varias oportunidades e o Vasco ainda está em formação, encorpando na temporada. Perdemos jogadores importantes para essa partida. Estamos começando a ganhar corpo - entende o treinador.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O gol de empate foi marcado por um escanteio cobrado por Nenê e testado por Fred. Miranda não conseguiu se impor sobre o centroavante tricolor. São lamentos repetidos por mais uma rodada.
- Treinamos muito essa bola parada ontem (segunda-feira). Estudamos, trabalhamos, mas ele (Nenê) mudou a batida. O Fred atacou o espaço. É o nosso calcanhar de aquiles. É o terceiro jogo seguido que tomamos gol de bola parada e o terceiro jogo seguido que isso nos tira a vitória. Com exceção do gol, fomos muito bem - analisou o treinador. E concluiu:
- Fiquei muito satisfeito com o que a equipe performou. Andrey e o goleiro do Fluminense foram os melhores em campo. O Fluminense vem com uma base bem formada. Números superiores foram nossos, o goleiro do Fluminense protagonista da partida. Mais uma vez estamos tristes com a ausência da vitória - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados