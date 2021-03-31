Marcelo Cabo valoriza atuação do Vasco contra o Fluminense: 'Estamos começando a ganhar corpo'

Crédito: Reprodução/VascoTV

O Vasco saiu na frente, colocou bola na trave... não foi fácil, mas o Cruz-Maltino mostrou bastante competitividade diante de um Fluminense que vai disputar a Copa Libertadores da América. Novamente, o time falhou na bola parada defensiva e levou o empate. Mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo valorizou o desempenho da equipe Cruz-Maltina.- O Vasco, hoje, jogou um clássico ousado. Independentemente do adversário, vamos propor o jogo. Criamos varias oportunidades e o Vasco ainda está em formação, encorpando na temporada. Perdemos jogadores importantes para essa partida. Estamos começando a ganhar corpo - entende o treinador.

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O gol de empate foi marcado por um escanteio cobrado por Nenê e testado por Fred. Miranda não conseguiu se impor sobre o centroavante tricolor. São lamentos repetidos por mais uma rodada.

- Treinamos muito essa bola parada ontem (segunda-feira). Estudamos, trabalhamos, mas ele (Nenê) mudou a batida. O Fred atacou o espaço. É o nosso calcanhar de aquiles. É o terceiro jogo seguido que tomamos gol de bola parada e o terceiro jogo seguido que isso nos tira a vitória. Com exceção do gol, fomos muito bem - analisou o treinador. E concluiu: