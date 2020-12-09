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Marcão revela "convite" a Thiago Silva e demonstra confiança em retorno do zagueiro ao Fluminense

Amigos de longa data, zagueiro deseja sorte ao técnico à frente do Fluminense e posta mensagem de apoio nas redes sociais: "#FechadoComMarcão"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 15:09

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 15:09

Crédito: Divulgação
Apresentado como novo técnico do Fluminense, nesta quarta-feira, Marcão animou a torcida tricolor sobre um possível retorno de Thiago Silva ao clube. Perguntado se havia conversado com o zagueiro sobre o novo desafio na carreira, o treinador revelou que os dois mantêm contato diário e disse ter feito um "convite" para ele voltar às Laranjeiras.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados– Na hora, ele viu a mensagem e mandou: "Estou chegando aí para te auxiliar". Eu falei: "Opa! Auxiliar não, vem para jogar aqui, vem para ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo" (risos). Um carinho muito grande, a gente troca mensagens todos os dias. De alguma forma, a gente ajuda lá. E da mesma forma ele ajuda aqui. Se Deus quiser, logo em breve ele vai estar aqui com a gente também, podendo ajudar dentro de campo.Amigo próximo de Marcão desde a época em que atuaram juntos pelo Fluminense, Thiago Silva acompanhou a apresentação e postou uma mensagem em apoio em seus stories do Instagram. Na publicação, o zagueiro do Chelsea usou a hashtag criada por torcedores tricolores nas redes sociais.

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