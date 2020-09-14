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futebol

Mano dirigia o Corinthians no último triunfo do Bahia contra o Timão em SP

Em 2008, os dois times se enfrentaram no Pacaembu pela Série B e Esquadrão levou a melhor...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 18:37

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 18:37
Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Na noite da próxima quarta-feira, o Bahia volta a campo pelo Brasileirão e o rival é o Corinthians. Sem vencer nos últimos sete jogos, o Esquadrão de Aço está próximo da zona de rebaixamento e precisa somar pontos.Para quebrar a seca de triunfos, o Bahia conta com o técnico Mano Menezes, que conhece muito bem o Timão e apresenta um currículo com o título do Paulistão e Copa do Brasil.
Jejum
Além dos maus resultados, o Tricolor vai tentar quebrar uma escrita que dura 12 anos, que é não vencer o Corinthians fora de casa. A última vez que isso aconteceu foi em 2008, quando os dois times jogavam a Série B.
A curiosidade daquele jogo no Pacaembu, vencido por 1 a 0 pelos baianos, era que Mano Menezes, atualmente no Esquadrão, dirigia o Corinthians.
Desde então, os dois times jogaram por cinco vezes em território paulista, com quatro vitórias do Timão e um empate.
Retrospecto:Corinthians 0 x 1 Bahia - 2008Corinthians 1 x 1 Bahia – 2012Corinthians 2 x 0 Bahia - 2013Corinthians 3 x 0 Bahia - 2017Corinthians 2 x 1 Bahia – 2018Corinthians 2 x 1 Bahia – 2019

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