Mano dirigia o Corinthians no último triunfo do Bahia contra o Timão em SP

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na noite da próxima quarta-feira, o Bahia volta a campo pelo Brasileirão e o rival é o Corinthians. Sem vencer nos últimos sete jogos, o Esquadrão de Aço está próximo da zona de rebaixamento e precisa somar pontos.Para quebrar a seca de triunfos, o Bahia conta com o técnico Mano Menezes, que conhece muito bem o Timão e apresenta um currículo com o título do Paulistão e Copa do Brasil.

Jejum

Além dos maus resultados, o Tricolor vai tentar quebrar uma escrita que dura 12 anos, que é não vencer o Corinthians fora de casa. A última vez que isso aconteceu foi em 2008, quando os dois times jogavam a Série B.

A curiosidade daquele jogo no Pacaembu, vencido por 1 a 0 pelos baianos, era que Mano Menezes, atualmente no Esquadrão, dirigia o Corinthians.

Desde então, os dois times jogaram por cinco vezes em território paulista, com quatro vitórias do Timão e um empate.