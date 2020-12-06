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futebol

Mano analisa desempenho ruim do Bahia contra o Ceará

Treinador afirmou que a sua equipe foi muito abaixo na etapa final e acabou derrotada...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 12:46

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 12:46

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Bahia. Diante do Ceará a equipe conheceu a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e permanece em baixa.Na coletiva de imprensa, o técnico Mano Menezes analisou o desempenho do time e falou sobre a queda de rendimento na etapa final.
‘A coisa mais errada que a gente pode fazer é colocar tudo no mesmo saco e transformar coisas diferentes em iguais. O jogo de hoje teve outra conotação. O Bahia fez um primeiro tempo muito bom. Criamos oportunidades, tivemos volume, controlamos o adversário, sempre rondando a meta do Ceará, exatamente para tentar construir a vitória. Que por detalhe não aconteceu no primeiro tempo. A diferença é que no segundo tempo estivemos muito mal. Com exceção do gol, na posição do goleiro, todas as alterações que fizemos não acrescentaram coisas positivas para a equipe’, afirmou.
Agora, o Bahia volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando visita o Palmeiras. O Esquadrão de Aço é o 13º colocado, com 28 pontos.

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