Mano analisa desempenho ruim do Bahia contra o Ceará

O sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Bahia. Diante do Ceará a equipe conheceu a terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro e permanece em baixa.Na coletiva de imprensa, o técnico Mano Menezes analisou o desempenho do time e falou sobre a queda de rendimento na etapa final.

‘A coisa mais errada que a gente pode fazer é colocar tudo no mesmo saco e transformar coisas diferentes em iguais. O jogo de hoje teve outra conotação. O Bahia fez um primeiro tempo muito bom. Criamos oportunidades, tivemos volume, controlamos o adversário, sempre rondando a meta do Ceará, exatamente para tentar construir a vitória. Que por detalhe não aconteceu no primeiro tempo. A diferença é que no segundo tempo estivemos muito mal. Com exceção do gol, na posição do goleiro, todas as alterações que fizemos não acrescentaram coisas positivas para a equipe’, afirmou.