futebol

Mancini vê duelo com São Caetano como prévia da Copa do Brasil

Treinador projeta confronto com o Salgueiro, na quarta, pela estreia no torneio nacional...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Para o técnico Vagner Mancini, o que o Corinthians encontrou no confronto com o São Caetano foi uma "prévia" da partida contra o Salgueiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. No duelo diante do Azulão, o Timão venceu por 1 a 0 no Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.- Foi uma prévia do que vamos encontrar em Salgueiro. Eu já tive oportunidade de jogar no estádio, contra o Salgueiro, há alguns anos. O estádio é acanhado, o campo não é como estamos acostumados, então espero dificuldades. O Salgueiro sempre forma bons times, é o atual campeão do Pernambucano, por isso temos que respeitar. E acima de tudo levar para lá a concentração de uma equipe que vai para competir, que sabe o risco da Copa do Brasil. A única vantagem que temos é o empate - afirmou Mancini.
O Corinthians viaja nesta segunda-feira. Serão cerca de três horas em um voo fretado até Juazeiro do Norte e depois mais duas horas de ônibus até a cidade de Salgueiro. A partida será realizada na quarta, às 21h30, no Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão.
- A gente tem que fazer uma viagem longa, vamos jogar num campo diferente do que estamos acostumados, estádio acanhado, viagem de ônibus... Mas o Corinthians consegue nestes momentos se superar, a história do Corinthians fala muito forte nesses momentos, é nisso que estou tentando mobilizar todos os atletas, para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo, buscar a vitória. Até para que a gente não sofra, mas sabendo que é um cenário que pode ser de uma equipe que pode lutar o jogo inteiro pelo resultado. Mas estou muito entusiasmado e confiante de que, na quarta-feira, a gente vai buscar a vaga num grande jogo. É muito do que foi visto no jogo contra o São Caetano, acho que foi uma prévia do que vamos encontrar lá - acrescentou Mancini.
Para a partida contra o Salgueiro, o treinador poderá contar novamente com o volante Cantillo, que cumpriu suspensão diante do São Caetano. Ainda há a expectativa de retorno de jogadores que contraíram coronavírus, como Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo, que voltaram a treinar na última quinta-feira.

