Mancini explica opção por Otero, Cazares e Jemerson no banco: 'Queria um Corinthians mais leve'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na escalação do Corinthians para enfrentar o Guarani, no último domingo, em Campinas, chamou a atenção a ausência no time titular do trio Otero, Cazares e Jemerson, que tem contrato com o clube somente até o dia 30 de junho. No entanto, Vagner Mancini rechaçou que a opção tem a ver com a provável saída deles. A ideia, segundo o técnico, foi deixar a equipe mais leve na partida.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Após a vitória por 1 a 0 sobre o Bugre, o comandante corintiano concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre ter deixado o trio no banco de reservas, dando lugar no 11 inicial para Bruno Méndez, Ramiro e Vitinho. E evitou falar das questões contratuais e se baseou nos aspectos técnicos, mas não garantiu a permanência dos jogadores até o término do vínculo.

- Eles são atletas do Corinthians, o Otero entrou na partida, o Jemerson não entrou por alguma circunstância, o Cazares também, mas é importante dizer que eles são atletas do Corinthians e enquanto eles tiverem contrato, não sei se até o término do contrato deles haverá algum acordo ou não, eu olho simplesmente a parte técnica - afirmou o treinador alvinegro.Mancini também quis deixar claro que o fato de ter colocado o trio no banco não significa que ele já esteja fazendo testes para quando Otero, Cazares e Jemerson saírem do clube. A intenção, de acordo com o técnico, é rodar o elenco para encontrar cada vez mais opções para as necessidades do ano.

- A tentativa era fazer uma equipe mais leve, uma equipe rápida, com um pouco mais de intensidade, por isso essa opção, nada em cima de teste, nada em cima de algo que extrapole. E é o que eu venho dizendo: há a necessidade de dar uma mesclada no time do Corinthians, para que a gente tenha mais jogadores aptos a entrar e realizar as funções - concluiu.