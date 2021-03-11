Mancini comanda coletivo e fundamentos em treino do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Mesmo recheado de problemas, o Corinthians segue preparação para enfrentar o São Cetano, neste domingo (11), às 19h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Na atividade realizada nesta quinta-feira (11), no CT Joaquim Grava, o técnico Vagner Mancini comandou um coletivo e aprimorou passes e finalizações com o elenco disponível.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO Timão vive um grave surto de Covid-19 em seu elenco, além de membros da comissão técnica, dirigentes e funcionários. Nesta semana, mais dois atletas foram infectados: o meia Roni e o atacante André Luiz. No entanto, Vitinho, Cássio, Fagner e Gabriel retornaram após período isolamento, os três últimos voltaram a treinar nesta manhã.

No total, 16 jogadores do Corinthians foram infectados com o novo coronavírus nas últimas semanas, atualmente 12 seguem cumprindo quarentena: os goleiros Guilherme Vicentini e Caíque França, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais-esquerdo Fábio Santos e Lucas Piton, os meias Camacho, Xavier, Roni, Ramiro e Ruan Oliveira e os atacantes André Luís e Cauê.