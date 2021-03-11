Mancini comanda coletivo e fundamentos em treino do Corinthians

Mesmo recheado de problemas, o Corinthians segue preparação para enfrentar o São Cetano, neste domingo (11), às 19h, no estádio Anacleto Campanella, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Na atividade realizada nesta quinta-feira (11), no CT Joaquim Grava, o técnico Vagner Mancini comandou um coletivo e aprimorou passes e finalizações com o elenco disponível.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO Timão vive um grave surto de Covid-19 em seu elenco, além de membros da comissão técnica, dirigentes e funcionários. Nesta semana, mais dois atletas foram infectados: o meia Roni e o atacante André Luiz. No entanto, Vitinho, Cássio, Fagner e Gabriel retornaram após período isolamento, os três últimos voltaram a treinar nesta manhã.
No total, 16 jogadores do Corinthians foram infectados com o novo coronavírus nas últimas semanas, atualmente 12 seguem cumprindo quarentena: os goleiros Guilherme Vicentini e Caíque França, o zagueiro Raul Gustavo, os laterais-esquerdo Fábio Santos e Lucas Piton, os meias Camacho, Xavier, Roni, Ramiro e Ruan Oliveira e os atacantes André Luís e Cauê.
Após o confronto diante do Azulão, o Corinthians encarará o Salgueiro, em Pernambuco, na próxima quarta-feira (17), às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil, e pode, depois disso, ficar 13 dias sem entrar em campo, já que nesta quinta-feira (11), o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou novas medidas restritivas, que inclui a suspensão de eventos esportivos até o dia 30 de março. No entanto, ainda há possibilidade do Campeonato Paulista acontecer em outro estado, em discussão que será levantada entre a FPF e representantes dos clubes da Série A1 nesta tarde.