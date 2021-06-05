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Manchester United se aproxima de acordo com Borussia Dortmund por Jadon Sancho, diz jornal

Alvo antigo do clube inglês, jovem estrela da Seleção Inglesa pode assinar por valor menor do que o esperado...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 18:05

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 18:05

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP / POOL
Segundo o jornal inglês 'Daily Mirror', o Manchester United está próximo de acertar a contratação do ponta Jadon Sancho, jogador do Borussia Dortmund. O periódico diz ainda que o valor de 81,5 milhões de libras é a taxa a ser paga pelos 'Diabos Vermelhos' ao time alemão.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O 'Daily Mirror' diz que o Manchester United pode pagar 81,5 milhões de libras (R$ 585,1 milhões na cotação atual) para assinar com Jadon Sancho. O Borussia Dortmund, segundo o jornal, estaria inclinado a aceitar a proposta do clube inglês.
Sancho é alvo antigo do Manchester United, que buscava pagar 26,5 milhões de libras a mais na última temporada para poder assinar com o jogador. Com a crise gerada pela pandemia de Covid-19, a contas do Borussia Dortmund foram impactadas, e a venda de alguns jogadores com alto valor de mercado seria útil ao clube.
Revelado pelas categorias de base do Manchester City, Jadon Sancho não é alvo apenas do Manchester United, mas também de outros clubes da Inglaterra, seu país natal. O Chelsea já mostrou interesse no atleta em outras ocasiões, e pode brigar por sua contratação.

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