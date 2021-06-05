Manchester United se aproxima de acordo com Borussia Dortmund por Jadon Sancho, diz jornal

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Segundo o jornal inglês 'Daily Mirror', o Manchester United está próximo de acertar a contratação do ponta Jadon Sancho, jogador do Borussia Dortmund. O periódico diz ainda que o valor de 81,5 milhões de libras é a taxa a ser paga pelos 'Diabos Vermelhos' ao time alemão.

Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!O 'Daily Mirror' diz que o Manchester United pode pagar 81,5 milhões de libras (R$ 585,1 milhões na cotação atual) para assinar com Jadon Sancho. O Borussia Dortmund, segundo o jornal, estaria inclinado a aceitar a proposta do clube inglês.

Sancho é alvo antigo do Manchester United, que buscava pagar 26,5 milhões de libras a mais na última temporada para poder assinar com o jogador. Com a crise gerada pela pandemia de Covid-19, a contas do Borussia Dortmund foram impactadas, e a venda de alguns jogadores com alto valor de mercado seria útil ao clube.