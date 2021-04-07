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futebol

Manchester United entra na briga por zagueiro do RB Leipzig

Ibrahima Konaté está na mira do técnico Solskjaer para a próxima temporada. Jovem defensor francês foi especulado no Liverpool e tem futuro indefinido...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 10:45
Crédito: Reprodução/Twitter
O Manchester United entrou na disputa pela contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, segundo o "Eurosport". O defensor avaliado em cerca de 33 milhões de libras (R$ 257 milhões) também é um dos alvos do técnico Jurgen Klopp para o Liverpool.Os Reds sofreram com muitas lesões nesta época, mas os Diabos Vermelhos querem renovar sua zaga por conta da inconsistência. Solskjaer acredita que Konaté possa ser a companhia ideal para Maguire, enquanto Bailly pode deixar a equipe.
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O costa-marfinense está frutrado com as poucas oportunidades nesta temporada e já despertou o interesse da Inter de Milão. Os Red Devils também já foram especulados como o possível destino de Koulibaly, mas nenhuma proposta oficial foi realizada por nenhum atleta até o momento.

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