Manchester United entra na briga por zagueiro do RB Leipzig

O Manchester United entrou na disputa pela contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, segundo o "Eurosport". O defensor avaliado em cerca de 33 milhões de libras (R$ 257 milhões) também é um dos alvos do técnico Jurgen Klopp para o Liverpool.Os Reds sofreram com muitas lesões nesta época, mas os Diabos Vermelhos querem renovar sua zaga por conta da inconsistência. Solskjaer acredita que Konaté possa ser a companhia ideal para Maguire, enquanto Bailly pode deixar a equipe.