  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City vence o Borussia Dortmund e larga em vantagem nas quartas de final da Champions
Manchester City vence o Borussia Dortmund e larga em vantagem nas quartas de final da Champions

Equipe de Pep Guardiola domina os alemães no primeiro tempo, leva empate no fim, mas Foden desempata, e dá a vantagem do empate para os ingleses na partida de volta...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:55

LanceNet

06 abr 2021 às 17:55
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Ingleses em vantagem. O Manchester City venceu o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final da Champions League e está mais perto de uma vaga na semifinal do torneio continental. Com gols de De Bruyne e Foden, os Cityzens bateram os Aurinegros por 2 a 1. Reus marcou para os visitantes.
+ Veja a tabela da Champions LeagueCONTRA-ATAQUE MORTALAos 18 minutos de jogo, o Manchester City abriu o placar. Após erro de Emre Can no meio-campo, De Bruyne ligou contra-ataque com Foden, que cruzou para Mahrez. O argelino dominou, evitou a saída e entregou para De Bruyne, na entrada da pequena área, bater de primeira.
POLÊMICASAinda no primeiro tempo, dois lances duvidosos chamaram a atenção. Primeiro, depois de falta cobrada na área, Can atingiu Rodri acidentalmente e o juiz marcou pênalti. Com auxílio do VAR, o árbitro voltou atrás e cancelou a falta. Depois, Ederson dominou bola na entrada da área e Bellingham chegou com o pé alto para roubar a bola. Antes do inglês marcar, o lance foi parado.
POUCAS CHANCESNo segundo tempo, o jogo ficou mais truncado e as chances claras de gol não apareceram tanto, sendo apenas uma para cada lado até os 40 minutos. Logo no início, Haaland recebeu passe em profundidade, mas o goleiro Ederson fez grande defesa com o pé. Pelo lado inglês, depois de jogada de De Bruyne pela direita, Foden viu o goleiro Hitz defender também com o pé.
FINAL INSANOOs últimos momentos foram de arrepiar. Aos 40 minutos, Haaland achou Reus livre dentro da área e o camisa 11 bateu de chapa para vencer Ederson. Quando o empate parecia definitivo, De Bruyne lançou Gündogan dentro da área, que rolou para Foden desempatar.
+ Semana Europeia: Paquetá marca e Neymar perde a cabeça. Veja o desempenho dos brasileiros neste final de semana
SEQUÊNCIA​As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana para definir quem avança para as semifinais da Champions League. O jogo acontece na quarta-feira (14), às 16h (de Brasília). A partida será realizada no Signal Iduna Park, na Alemanha.

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester city
Recomendado para você

Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba
Homens são condenados a 140 anos de prisão por assassinato brutal de família em Linhares
Imagem de destaque
A investigação da BBC que revela como Epstein manteve vítimas de abuso em apartamentos de Londres, depois que a polícia desistiu de investigá-lo

