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Mais dois: Fernando Miguel e Werley testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Vasco contra o São Paulo

Atletas se juntam a Talles Magno, Benitez, Tiago Reis, Ulisses, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, que também não estarão à disposição do técnico Ricardo Sá Pinto para o duelo...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 15:22
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O treinador Ricardo Sá Pinto terá muito trabalho para escalar o Vasco no duelo diante do São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. O goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Werley testaram positivo para Covid-19 e desfalcam o time. A informação inicialmente foi divulgada no canal Atenção Vascaínos e confirmada pelo LANCE!
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Eles se juntam a Talles Magno, Martin Benitez, Tiago Reis, Ulisses, Fellipe Bastos, Carlinhos e Ribamar, que também não estarão à disposição do técnico Ricardo Sá Pinto para o confronto com o Tricolor Paulista, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.Por outro lado, os zagueiros Miranda e Leandro Castan retornaram aos treinos na manhã da última sexta. No entanto, a presença de ambos no jogo não foi confirmada pela comissão técnica, visto que os dois estavam afastados e não treinam com o grupo há dez dias por causa do isolamento social exigido aos contaminados pela doença.
Com isso, a grande preocupação também é com a decisão na Copa Sul-Americana, que se aproxima. Na próxima quinta, o Vasco visita o Defensa y Justicia, pelas oitavas de finais, na Argentina, às 21h30 (de Brasília), no Norberto Tomaghello, na Argentina.

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