Magazine Luiza nega negociação por naming rights da Arena Corinthians

Após a repercussão da informação divulgada pelo colunista do jornal "o Globo", Lauro Jardim, a Magazine Luiza veio a público na noite desta segunda-feira para negar qualquer negociação com o Corinthians pelos naming rights da Arena. A empresa disse ter se manifestado em respeito aos torcedores corintianos.Tudo começou quando o jornalista Lauro Jardim noticiou que as partes haviam retomado as tratativas pela venda dos naming rights da Arena pelo valor de R$ 350 milhões pelo período de 30 anos de exploração do estádio. Segundo o colunista, seria essa a marca que o clube espera anunciar em breve.
No entanto, a Magazine Luiz, ao ver a repercussão que o assunto tomou, decidiu se manifestar, alegando respeito aos torcedor alvinegro e negou que esteja negociando os naming rights com o Corinthians. No post em seu perfil oficial no Twitter, foi incluída uma foto de quando a empresa patrocinou o clube nas quartas de final da Libertadores de 2012, contra o Vasco, no Paca.
- Lembram desse jogo? Vi que muita gente está vestindo a camisa do Corinthians em mim. Já fizemos parte dessa linda história do Timão, em um momento muito especial! Mas, em respeito à torcida corinthiana, preciso dizer a verdade: não estamos negociando o nome da Arena Corinthians - diz o texto publicado pela varejista na rede social. Segundo apuração do LANCE! com fontes do Timão, a Magalu foi uma das empresas que já esteve em negociação com o clube para a comercialização dos naming rights, mas o nome da companhia com a qual Andrés Sanchez revelou ter tratativas encaminhadas ainda permanece um mistério. A venda deve ser por cerca de R$ 350 milhões pelo direito de exploração por 20 ou 30 anos.