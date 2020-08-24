Magazine Luiza nega negociação por naming rights da Arena Corinthians

Crédito: Bruno Teixeira

Após a repercussão da informação divulgada pelo colunista do jornal "o Globo", Lauro Jardim, a Magazine Luiza veio a público na noite desta segunda-feira para negar qualquer negociação com o Corinthians pelos naming rights da Arena. A empresa disse ter se manifestado em respeito aos torcedores corintianos.Tudo começou quando o jornalista Lauro Jardim noticiou que as partes haviam retomado as tratativas pela venda dos naming rights da Arena pelo valor de R$ 350 milhões pelo período de 30 anos de exploração do estádio. Segundo o colunista, seria essa a marca que o clube espera anunciar em breve.

No entanto, a Magazine Luiz, ao ver a repercussão que o assunto tomou, decidiu se manifestar, alegando respeito aos torcedor alvinegro e negou que esteja negociando os naming rights com o Corinthians. No post em seu perfil oficial no Twitter, foi incluída uma foto de quando a empresa patrocinou o clube nas quartas de final da Libertadores de 2012, contra o Vasco, no Paca.