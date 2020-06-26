Mãe do técnico Roger Machado morre em Porto Alegre

Crédito: Divulgação/Bahia

O técnico do Bahia, Roger Machado, sofreu um duro baque nessa quinta-feira (25).

Isso porque, segundo informação confirmada pelo clube de Salvador, a mãe do técnico do Esquadrão, Ione Machado, faleceu na cidade de Porto Alegre em causas ainda não esclarecidas oficialmente.

Ainda de acordo com o Tricolor, o sepultamento da mãe de Roger ocorrerá na madrugada da sexta-feira (25) na capital porto-alegrense e será acompanhado pelo treinador do Esquadrão.