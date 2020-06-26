Mãe do técnico Roger Machado morre em Porto Alegre

O técnico do Bahia, Roger Machado, sofreu um duro baque nessa quinta-feira (25).
Isso porque, segundo informação confirmada pelo clube de Salvador, a mãe do técnico do Esquadrão, Ione Machado, faleceu na cidade de Porto Alegre em causas ainda não esclarecidas oficialmente.
Ainda de acordo com o Tricolor, o sepultamento da mãe de Roger ocorrerá na madrugada da sexta-feira (25) na capital porto-alegrense e será acompanhado pelo treinador do Esquadrão.
Com isso, a entrevista coletiva que estava programada para o fim da semana útil com Roger será concedida pelo lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que retornou nessa temporada emprestado pelo Grêmio.E MAIS:Motivado, Ronaldo prevê 2020 de oportunidades e quer mostrar serviçoNino Paraíba busca recuperar espaço no Bahia após paralisaçãoCopa do Nordeste será definida em sede únicaRelembre todos os artilheiros do Brasileirão neste séculoCaíque Jesus comemora retorno dos treinos do Bahia E MAIS: