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futebol

Madureira x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Pela sétima rodada da Taça Guanabara, equipes se enfrentam nesta quarta, às 15h30...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 20:14
Depois de nove anos, o Flamengo volta ao Estádio Conselheiro Galvão para enfrentar o Madureira. O duelo da vez será válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, com a bola a rolar num horário atípico para uma quarta-feira: às 15h30 (por conta da ausência de iluminação apropriada no local).
O último jogo do Fla em Madureira foi em um empate em 1 a 1 com o Tricolor Suburbano, em 2013. E, para fazer diferente e vencer o jogo desta quarta-feira, Paulo Sousa pode contar com as possíveis voltas de David Luiz e Bruno Henrique. Já Gustavo Henrique, suspenso, e Thiago Maia, se recuperando de um corte na perna, são baixas confirmadas de um time que sido bastante alterado pelo técnico português, que seguirá rodando o elenco. > Veja e simule a tabela do CariocãoFICHA TÉCNICAMADUREIRA X FLAMENGO
Estádio: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 16 de fevereiro, às 15h30Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Carlos Henrique Alves Filho e Carlos Henrique Cardoso de Souza
Onde assistir: Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Dida; Rhuan, Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Diogo Carlos; Felipe Dias, Nonato e Rafinha; Catatau, Pipico e Erick Pulga.
Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: Mario Pierre, Edgar Silva e RafinhaFLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo (Diego Alves); Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Cleiton); Isla, Willian Arão, Andreas Pereira e Renê (Everton Ribeiro); Gabigol (Marinho), Pedro e Arrascaeta (Bruno Henrique).
Desfalques: Rodrigo Caio e Thiago Maia (lesionados)Suspenso: Gustavo HenriquePendurados: Cleiton, Igor Jesus e Gabigol
Crédito: Carioca:MadureiraeFlamengoseenfrentamnestaquarta(Foto:ArteLANCE!

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