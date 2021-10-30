Madson vibra com recuperação e fala em 'crescer no momento certo'

O lateral Madson foi mais uma vez decisivo na vitória do Santos, dessa vez contra o Athletic0-PR. O jogador marcou o gol santista na segunda etapa e garantiu mais 3 pontos para o Alvinegro Praiano. Na quarta-feira, o lateral havia também marcado um gol e feito uma assistência."Sabíamos da importância do jogo, fundamental. De seis pontos. Sabíamos que poderíamos passar o Athletico. Jogo de superação. Isso aqui é o Santos. Faltaram esse espírito, essa raça, essa garra em alguns momentos. E estamos crescendo no momento certo", disse Madson, para a TNT."Soubemos sofrer, tivemos jogo sereno. Athletico só teve uma chance com o Kayzer na trave, que achei falta. Agora é descansar para dois jogos em casa", completou.