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futebol

Madson vibra com recuperação e fala em 'crescer no momento certo'

Lateral marcou o gol da importante vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense neste sábado, em plena Arena da Baixada, em Curitiba...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 19:28
Crédito: Reprodução/Twitter do Santos
O lateral Madson foi mais uma vez decisivo na vitória do Santos, dessa vez contra o Athletic0-PR. O jogador marcou o gol santista na segunda etapa e garantiu mais 3 pontos para o Alvinegro Praiano. Na quarta-feira, o lateral havia também marcado um gol e feito uma assistência."Sabíamos da importância do jogo, fundamental. De seis pontos. Sabíamos que poderíamos passar o Athletico. Jogo de superação. Isso aqui é o Santos. Faltaram esse espírito, essa raça, essa garra em alguns momentos. E estamos crescendo no momento certo", disse Madson, para a TNT."Soubemos sofrer, tivemos jogo sereno. Athletico só teve uma chance com o Kayzer na trave, que achei falta. Agora é descansar para dois jogos em casa", completou.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a vitória do Alvinegro da Vila Belmiro, o time de Fábio Carille salta para 11ª colocação, com 35 pontos, pelo menos até a rodada concluir. O Santos voltará a campo no clássico diante do Palmeiras no dia 7, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada.

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