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Lyon não aceita termos de empréstimo, e Flamengo estuda nova investida por Thiago Mendes

Rubro-Negro fez oferta de empréstimo sem opção de compra, mas clube francês adota postura rígida e só pretende liberar o atleta caso seja em definitivo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:55
Crédito: Divulgação/Lyon
Em busca de reforços para o restante da temporada, o Flamengo tem uma difícil missão para contratar Thiago Mendes. O clube fez uma proposta de empréstimo sem opção de compra pelo volante, mas o Lyon recusou a oferta inicial. Agora, as diretorias mantêm contato, e o Rubro-Negro estuda novas alternativas para atender as condições impostas pelos franceses.
+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioEm contato com a reportagem do LANCE!, Juninho Pernambucano, diretor do Lyon, afirmou que o proprietário do clube francês só aceita negociar Thiago Mendes se for em definitivo ou com obrigação de compra ao fim do empréstimo. O dirigente brasileiro destacou a vontade do Flamengo em contar com o atleta e ressaltou a boa relação que tem com Bruno Spindel, diretor de futebol rubro-negro, desde a transferência do volante Jean Lucas.
A diretoria do Flamengo, por outro lado, já avisou a Renato Gaúcho que, embora sejam prioridades, as tentativas por Thiago Mendes e Kenedy, do Chelsea, são "muito difíceis". Em entrevista concedida a jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no desembarque do clube na quinta-feira, Marcos Braz avisou que está em conversas diárias para mudar o cenário e firmar negócio.
+ Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo
- Flamengo tenta o Kenedy e o Thiago Mendes. Tem que ter paciência. [...] Conversamos todos os dias. São duas contratações muito difíceis, não vamos e nem estamos aqui para enganar ninguém, inclusive já avisamos isso ao treinador. Estamos sempre atentos, mas as prioridades são eles - falou o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.
Cabe lembrar que Thiago Mendes, tido como a peça de reposição para a saída de Gerson, deu o "ok" para o Flamengo agilizar as tratativas. O atleta está motivado a retornar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos o acordo com o Rubro-Negro.
+ Domingo tem Flamengo! Veja a tabela completa do Brasileirão
A janela de transferências para contratações oriundas do exterior abre daqui a duas semanas, em 1º de agosto. Até lá, o Flamengo exercerá a paciência e trabalhará arduamente para reforçar o elenco rubro-negro para as três competições que ainda disputa.

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