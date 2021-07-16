Lyon não aceita termos de empréstimo, e Flamengo estuda nova investida por Thiago Mendes

Crédito: Divulgação/Lyon

Em busca de reforços para o restante da temporada, o Flamengo tem uma difícil missão para contratar Thiago Mendes. O clube fez uma proposta de empréstimo sem opção de compra pelo volante, mas o Lyon recusou a oferta inicial. Agora, as diretorias mantêm contato, e o Rubro-Negro estuda novas alternativas para atender as condições impostas pelos franceses.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioEm contato com a reportagem do LANCE!, Juninho Pernambucano, diretor do Lyon, afirmou que o proprietário do clube francês só aceita negociar Thiago Mendes se for em definitivo ou com obrigação de compra ao fim do empréstimo. O dirigente brasileiro destacou a vontade do Flamengo em contar com o atleta e ressaltou a boa relação que tem com Bruno Spindel, diretor de futebol rubro-negro, desde a transferência do volante Jean Lucas.

A diretoria do Flamengo, por outro lado, já avisou a Renato Gaúcho que, embora sejam prioridades, as tentativas por Thiago Mendes e Kenedy, do Chelsea, são "muito difíceis". Em entrevista concedida a jornalistas presentes no saguão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no desembarque do clube na quinta-feira, Marcos Braz avisou que está em conversas diárias para mudar o cenário e firmar negócio.

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- Flamengo tenta o Kenedy e o Thiago Mendes. Tem que ter paciência. [...] Conversamos todos os dias. São duas contratações muito difíceis, não vamos e nem estamos aqui para enganar ninguém, inclusive já avisamos isso ao treinador. Estamos sempre atentos, mas as prioridades são eles - falou o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro.

Cabe lembrar que Thiago Mendes, tido como a peça de reposição para a saída de Gerson, deu o "ok" para o Flamengo agilizar as tratativas. O atleta está motivado a retornar ao futebol brasileiro e vê com bons olhos o acordo com o Rubro-Negro.

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