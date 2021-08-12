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Luxemburgo quer jogo simples de Marcinho: 'Tem que jogar sem virar a bunda de um lado para o outro'

O treinador da Raposa criticou abertamente o meia, que entrou no segundo tempo diante do Vitória-BA e não rendeu o esperado pelo comandante...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 15:45

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 15:45

O Cruzeiro empatou com o Vitória-BA em 2 a 2, pela Série B, pela 17ª rodada da competição, deixando sua torcida e o técnico Vanderlei Luxemburgo frustrados. E, o comandante fez uma cobrança pública a um jogador por sua performance em campo. Para o comandante da Raposa, o meia Marcinho precisa ser mais “simples” em suas jogadas em campo, evitando de “enfeitar” cada lance, na visão do treinador. Luxa quer que o jogador, querido pela torcida, procure trabalhar de forma mais objetiva, Assim, a criação do time ficará melhor e os resultados finais virão. Outra reclamação de Luxemburgo foi com a marcação frouxa da Raposa em alguns momentos do jogo, que permitiram ao time baiano conseguir seus gols, evitando a segunda vitória seguida do time azul, que ainda sonha em se aproximar do G4 da Série B. Confira nos vídeos o momento “pistola” de Luxa nos vídeos da matéria. Luxemburgo questionou a performance de Marcinho, que tem talento, na visão do treinador, mas "enfeita" muito as jogadas-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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