Luxemburgo iguala marca de Felipão e comenta relação com o Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Além da vitória em cima da Ponte Preta e a consequente conquista da vaga para a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve outro motivo para comemorar neste domingo. O técnico Vanderlei Luxemburgo alcançou Luiz Felipe Scolari e agora está empatado com ele como o segundo treinador com mais vitórias à frente do clube, com 237 triunfos.

Luxa está em sua quinta passagem pelo Alviverde. A primeira delas foi em 1993 e, desde então, foram oito títulos conquistados, metade deles de estaduais. Ele falou sobre sua relação com o Palmeiras logo após o jogo contra a Macaca:

- É uma relação antiga e boa. Tenho maior carinho pelo clube, tem uma sintonia desde 93. As coisas acontecem. Meu trabalho não é o técnico só. Tem que enaltecer o Palmeiras, que tem uma estrutura fantástica que oferece aos profissionais para poderem trabalhar. O Palmeiras hoje automaticamente dá a oportunidade de estar disputando títulos – iniciou ele, que ainda complementou:

- Desde que eu cheguei aqui (em 2020), nós fomos à Florida Cup e fomos lá não para passar o tempo, mas para ganhar. Nós fomos para o Paulista para trabalhar e buscar as vitórias. Chegamos à final e agora é trabalhar para buscarmos a conquista, assim como o Corinthians também quer conquistar o campeonato. Então, agora é outra história, são dois jogos finais, onde muda tudo e nós precisamos colocar na nossa cabeça que são dois jogos. Para trás não me interessa, o importante é o que vem pela frente.Na lista de técnicos que mais venceram com o Palmeiras, o líder isolado e disparado é Oswaldo Brandão, com 342 vitórias e, depois, vêm empatados Luxa e Felipão, com 237. Além desta colocação, ele é, ao lado de Brandão, o treinador que mais levantou títulos estaduais com o clube, num total de quatro cada um. Esta será uma oportunidade de, quem sabe, sair o desempate.