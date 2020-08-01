Luxemburgo entende exigências, mas pede apoio à torcida do Palmeiras

Crédito: Mesmo com críticas, Palmeiras está na semifinal do Campeonato Paulista (Cesar Greco/Agência Palmeiras

As atuações do Palmeiras não vêm sendo unanimidade entre os torcedores. Depois da paralisação causada por conta do coronavírus, o clube perdeu o clássico contra o Corinthians e venceu as partidas diante de Água Santa e Santo André, mas não convenceu. O técnico Vanderlei Luxemburgo, porém, disse que o trabalho vem sendo realizado da forma correta e pediu apoio da torcida.

- O torcedor do Palmeiras a gente sabe que sempre foi muito exigente. Eu trabalho aqui há muito tempo e sei da exigência do torcedor do Palmeiras. Só quero que vocês entendam que nós estamos fazendo o máximo para vocês. A proposta de trabalho aqui é essa que nós temos neste ano. O Palmeiras está passando por uma remodelação. Não é uma mudança de filosofia, mas uma remodelação de um processo que estava no Palmeiras e que está sendo remodelado com tranquilidade – disse em vídeo publicado pela TV Palmeiras.

Depois da venda de Dudu, o clube ainda vem tentando se acertar dentro de campo, mas não pôde contar com o jovem Gabriel Veron, machucado, e nem com a estrela de Rony, que ainda não balançou as redes com a camisa alviverde. Ainda assim, Luxa ressaltou que o time chegou à semifinal do Campeonato Paulista.- Chegamos a uma fase de semifinal agora e nós contamos com o apoio não dentro, porque vocês não podem mais estar lá sendo meu centroavante, mas contamos com essa energia positiva de vocês lá de fora, é importante. O pessimismo e a crítica ficam com a imprensa, e a gente respeita, não é problema, isso faz parte do meu meio. Agora, o torcedor palmeirense pode acreditar que estamos fazendo o melhor e acreditamos que vamos passar. Respeitamos a Ponte Preta, vai ser um jogo difícil, eles têm uma boa equipe, mas estamos preparados para essa dificuldade – analisou ele.

De fato, muito foi falado sobre as modificações realizadas por Luxemburgo no último jogo do Palmeiras, diante do Santo André, nas quartas de final. Mesmo assim, o técnico foi enfático ao afirmar que todos estão recebendo oportunidades e que, em sua opinião, o time ideal é o que está sendo construído com o tempo.

- O time ideal não depende do técnico, mas dos jogadores mostrar e entrar em campo e falar ‘eu estou presente, eu vou resolver o problema, eu vou me firmar e passar a ser do time titular’. A oportunidade está sendo dada a cada um deles, então, neste momento, eu tenho um time ideal que é a proposta de trabalho do Palmeiras para essa temporada.