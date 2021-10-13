Luxemburgo dá recado para Gaciba e dispara contra árbitro após receber amarelo: 'foi bem encomendada

Vanderlei Luxemburgo disparou reclamações contra Leonardo Gaciba, chefe da comissão e arbitragem da CBF. O treinador disse que o cartão amarelo aplicado a ele, no jogo contra o Botafogo, na terça-feiram 12 de outubro, pela Série B, teria sido “encomendado” por Gaciba ao árbitro do jogo, Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. Foi o terceiro cartão de Luxa, que não poderá comandar o Cruzeiro na partida contra o Avaí, no dia 22 de outubro, na Ressacada, em Florianópolis. O treinador da Raposa reclamou muito do modo que a arbitragem conduzia o jogo, com paradas excessivas por faltas marcadas, impedindo ataques da Raposa. Com o 15º empate na Série B, Cruzeiro está na 11ª posição, com 39 pontos e praticamente deu adeus de vez ao sonho de acesso à elite em 2022. Confira o desabafo de Luxemburgo nos vídeos da matéria. Luxemburgo está suspenso do jogo contra o Avaí, no dia 22 de outubro, em Florianópolis-(Bruno Haddad/Cruzeiro)