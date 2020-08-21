Luxemburgo comanda coletivo em preparação para o clássico

O Palmeiras deu sequência ao trabalho de preparação para o clássico contra o Santos, domingo (23) no estádio do Morumbi. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo na Academia de Futebol.

Luxemburgo e a comissão comandaram um coletivo com ênfase tática com duas equipes de 11 jogadores em campo. O treinador realizou ensaios, aprimorou jogadas específicas e promoveu alguns testes.

O lateral-esquerdo Matías Viña, com um problema no quadril não enfrenta o Santos. A informação é do Esporte Interativo. O uruguaio manteve o tratamento na parte interna da Academia.