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Luxemburgo comanda coletivo em preparação para o clássico

Treinador aproveitou atividade na Academia de Futebol para aprimorar jogadas e fazer testes na equipe que enfrenta o Santos, no domingo (23) no estádio do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 20:07

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 20:07

O Palmeiras deu sequência ao trabalho de preparação para o clássico contra o Santos, domingo (23) no estádio do Morumbi. O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um coletivo na Academia de Futebol.
Luxemburgo e a comissão comandaram um coletivo com ênfase tática com duas equipes de 11 jogadores em campo. O treinador realizou ensaios, aprimorou jogadas específicas e promoveu alguns testes.
O lateral-esquerdo Matías Viña, com um problema no quadril não enfrenta o Santos. A informação é do Esporte Interativo. O uruguaio manteve o tratamento na parte interna da Academia.
O zagueiro Felipe Melo também deu sequência ao tratamento na coxa esquerda e será outro desfalque no clássico. Melo não atua desde o título paulista.Luxemburgo aprimorou jogadas do Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras)

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