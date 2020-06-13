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Luxa relembra título de 93 e faz promessa ao torcedor palmeirense

Em sua quinta passagem pelo clube, Luxemburgo relatou experiência de ter sido campeão naquele dia e também disse que comprometimento atual dará bons frutos...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 21:02

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 21:02

Crédito: Divulgação
Em sua quinta passagem no Palmeiras, o técnico Vanderlei Luxemburgo não deixou passar em branco a comemoração de 27 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1993, em cima do rival Corinthians, no Morumbi. Naquela ocasião, o clube alviverde amargava uma fila de quase 17 anos sem títulos.
- Hoje, dia 12 de junho, é um dia histórico para o Palmeiras, para mim. É o dia da comemoração do Campeonato Paulista de 93, 27 anos atrás, depois de 16 anos sem conquistar títulos e eu tive o privilégio de ser o técnico que comandou esse time, um time fantástico, de grandes jogadores e que fez história o futebol brasileiro – iniciou ele em seu canal no YouTube.
Luxa ainda disse que, naquela época, apesar de já ter conquistado títulos pelo Bragantino, ter vencido o estadual com o alviverde o colocou nos radares nacional e internacional. Sobre sua quinta passagem, que acontece desde o início de 2020, ele acredita que ainda dará muitos bons frutos.E MAIS:Paulista-93: Sérgio lembra título que o faz ser reconhecido até de máscaraPalmeiras relembra conquista em cima do Corinthians em 93Em dia comemorativo, Palmeiras parabeniza eterno Oberdan Cattani- O Palmeiras, hoje, está muito próximo, comprometido, junto. E acho que tem coisas boas para acontecer para nós, torcedor palmeirense. Porque a gente sente que o elo está muito forte. As coisas estão acontecendo de maneira bastante positiva. Eu sinto que neste ano vão acontecer coisas boas, os jogadores estão muito comprometidos. A torcida, o clube está muito empenhado com a gente, aparamos as arestas.
- É um dia importante para eu passar a vocês essa sensação nossa, essa coisa que estamos sentindo, aquele friozinho na barriga da conquista. Então, vamos nos doar, mesmo. Vamos sangrar e nos empenhar para que essas grandes conquistas possam chegar. É o que prometemos a vocês – finalizou. E MAIS:

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