Lukaku assume a camisa 9 do Chelsea após a saída de Abraham

Crédito: Divulgação / Chelsea

Principal reforço do Chelsea para a temporada 2021/22, o atacante Romelu Lukaku vestirá a camisa 9 dos Blues. Apresentado oficialmente nesta quarta-feira em treino aberto para o torcedor no Stamford Bridge, o belga recebeu o novo número, que ficou vago com a saída de Tammy Abraham para a Roma.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League- Sim, tenho a camisa nove. Estou muito feliz e muito sortudo por consegui-la. É bom estar de volta. Como jogador de futebol, você luta para realizar seus sonhos. Estou aqui agora e mal posso esperar para entrar em campo e jogar com meus companheiros - disse Lukaku em entrevista.

Lukaku foi muito ovacionado pelos torcedores do Chelsea durante a atividade e sentiu de perto o carinho dos fãs londrinos. Além de ver os jogadores em ação, a torcida dos Blues também viu de perto os troféus europeus conquistados recentemente (Champions League e Supercopa da Europa). + Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela