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futebol

Lukaku assume a camisa 9 do Chelsea após a saída de Abraham

Atacante belga foi contratado por quase R$ 710 milhões junto à Inter de Milão e assumiu número após transferência de Tammy Abraham à Roma. Estreia deverá ser no domingo...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:23
Crédito: Divulgação / Chelsea
Principal reforço do Chelsea para a temporada 2021/22, o atacante Romelu Lukaku vestirá a camisa 9 dos Blues. Apresentado oficialmente nesta quarta-feira em treino aberto para o torcedor no Stamford Bridge, o belga recebeu o novo número, que ficou vago com a saída de Tammy Abraham para a Roma.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League- Sim, tenho a camisa nove. Estou muito feliz e muito sortudo por consegui-la. É bom estar de volta. Como jogador de futebol, você luta para realizar seus sonhos. Estou aqui agora e mal posso esperar para entrar em campo e jogar com meus companheiros - disse Lukaku em entrevista.
Lukaku foi muito ovacionado pelos torcedores do Chelsea durante a atividade e sentiu de perto o carinho dos fãs londrinos. Além de ver os jogadores em ação, a torcida dos Blues também viu de perto os troféus europeus conquistados recentemente (Champions League e Supercopa da Europa). + Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
De volta ao Chelsea depois de sete anos, Lukaku deverá fazer sua reestreia pelos Blues no próximo fim de semana. No domingo, a equipe de Thomas Tuchel encara o Arsenal em dérbi londrino pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

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