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Luiz Adriano retorna e Palmeiras encerra preparação para confronto contra Internacional

Verdão fez a sua última sessão de treinamentos antes de viajar à Porto Alegre para enfrentar o Colorado pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 15:00

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 15:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou, nesta sexta-feira (18), em manhã ensolarada na Academia de Futebol, a preparação para o confronto contra o Internacional, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Luiz Adriano treinou sem restrições pela primeira vez desde que sofreu uma lesão muscular no duelo contra o Goiás há pouco menos de um mês. A presença do atacante na lista de relacionados, contudo, ainda é incerta. O camisa 10 foi o autor do gol palmeirense no último duelo diante do Inter, no primeiro turno.
O treino também marcou a volta de Gabriel Veron ao gramado, que, na última quinta-feira (17), ficou na parte interna do CT alviverde fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Seu parceiro de ataque, Rony, mais uma vez não foi ao campo. Patrick de Paula, por sua vez, continuou fazendo trabalhos individuais separado dos demais atletas.
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Além disso, para o próximo embate, o Verdão contará com os reforços de Lucas Lima e Zé Rafael, que estavam suspensos no último jogo do Alviverde pelo Brasileirão, contra o Bahia.
A provável escalação do maior campeão nacional para enfrentar o Inter é: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez (Kuscevic) e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Gabriel Veron e Willian.
O Palmeiras enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, no próximo sábado (19), às 21h (horário de Brasília), com transmissão do Premiere FC e da TNT.

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