Luiz Adriano pede para Palmeiras 'virar a chave' no Brasileirão

- O pós-título foi muito bom, comemoramos com nossos amigos e companheiros. Mas agora é manter a mesma concentração que tivemos na final, porque será uma estreia muito difícil contra o Fluminense. Temos que virar a chave, o título e as comemorações ficam para trás. Agora é foco total no Brasileiro, que é um campeonato muito difícil de se jogar e ganhar. Será importante começarmos com três pontos, ainda mais contra um time forte como o Fluminense - afirmou Luiz Adriano.