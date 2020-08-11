Luiz Adriano pede para Palmeiras 'virar a chave' no Brasileirão

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (12), contra o Fluminense no Maracanã, e deverá ter em campo Luiz Adriano, vice-artilheiro do time na temporada com sete gols.
Peça importante na campanha do título paulista, o atacante espera que as comemorações pela conquista fiquem para trás e que o foco seja todo na abertura da competição nacional.
- O pós-título foi muito bom, comemoramos com nossos amigos e companheiros. Mas agora é manter a mesma concentração que tivemos na final, porque será uma estreia muito difícil contra o Fluminense. Temos que virar a chave, o título e as comemorações ficam para trás. Agora é foco total no Brasileiro, que é um campeonato muito difícil de se jogar e ganhar. Será importante começarmos com três pontos, ainda mais contra um time forte como o Fluminense - afirmou Luiz Adriano.
O camisa 10 tem 33 jogos e 14 marcados. Nesta terça-feira (11) completa-se um ano da estreia dele com a camisa alviverde, no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no Allianz Parque.