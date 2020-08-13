Luiz Adriano faz do Flu a principal vítima dele pelo Palmeiras

Crédito: Luiz Adriano deixou sua marca novamente contra o Fluminense (Cesar Greco/Agência Palmeiras

Luiz Adriano contra o Fluminense tem sido uma combinação de sucesso para o Palmeiras. O atacante tem 15 gols com a camisa do Palmeiras e quatro deles aconteceram contra o Tricolor carioca.

Nesta quarta-feira (12), foi de Luiz o gol alviverde no empate por 1 a 1, no Maracanã, na estreia do clube no Campeonato Brasileiro. Em setembro do ano passado, também pelo Brasileirão, ele fez os três na goleada por 3 a 0 sobre o rival, no Allianz Parque.

O número poderia ter sido maior caso ele não tivesse perdido uma boa oportunidade nos minutos finais. Ele lamentou a chance desperdiçada:

- Tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acabei batendo de primeira e bati para fora.