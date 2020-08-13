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futebol

Luiz Adriano faz do Flu a principal vítima dele pelo Palmeiras

Atacante marcou quatro dos 15 gols com a camisa do Verdão contra o Tricolor carioca. No Maracanã, camisa 10 deixou mais uma vez a sua marca na estreia do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 08:00

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Luiz Adriano deixou sua marca novamente contra o Fluminense (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Luiz Adriano contra o Fluminense tem sido uma combinação de sucesso para o Palmeiras. O atacante tem 15 gols com a camisa do Palmeiras e quatro deles aconteceram contra o Tricolor carioca.
Nesta quarta-feira (12), foi de Luiz o gol alviverde no empate por 1 a 1, no Maracanã, na estreia do clube no Campeonato Brasileiro. Em setembro do ano passado, também pelo Brasileirão, ele fez os três na goleada por 3 a 0 sobre o rival, no Allianz Parque.
O número poderia ter sido maior caso ele não tivesse perdido uma boa oportunidade nos minutos finais. Ele lamentou a chance desperdiçada:
- Tive a oportunidade de fazer o segundo gol, acabei batendo de primeira e bati para fora.
Luiz Adriano não é o único atacante do Palmeiras a ter sucesso contra o Fluminense recentemente. Em 2015, Lucas Barrios fez 14 gols na passagem dele pelo Verdão e cinco saíram diante do Flu, dois deles na semifinal da Copa do Brasil. Os outros três foram marcados no Maracanã.

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