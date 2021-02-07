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Luiz Adriano e Scarpa lamentam eliminação do Palmeiras no Mundial: ‘Cabeça erguida’

Atletas afirmaram que a derrota para o Tigres não pode afetar o restante da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 19:02

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 19:02

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após a eliminação do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes na tarde deste domingo (7), os jogadores Gustavo Scarpa e Luiz Adriano concederam entrevista à imprensa, lamentando a queda.
O meia analisou a derrota para o Tigres, declarou que não se surpreendeu com a qualidade do time mexicano e reforçou que o Verdão lutou até o fim:
– Realmente fizemos e conquistamos algo muito importante para a história do clube, a Libertadores. Mas não entramos em campo apoiados nisso. Tentamos dar o melhor. Agora é cabeça erguida porque temos grandes decisões durante o ano. Não temos tempo para baixar a cabeça – ponderou.Luiz Adriano, por sua vez, endossou as palavras do companheiro e disse que não faltou empenho e vontade do time.

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