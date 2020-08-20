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Lucas Lima e Raphael Veiga com mais chances e 'time mais leve'

Vanderlei Luxemburgo diz que Palmeiras do Campeonato Brasileiro será diferente, espera pelo retorno de Gabriel Veron e avisa que quem entrar precisa mostrar comprometimento...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 08:00

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo mudou, pelo menos na formação. Em campo o time apresentou dificuldades na vitória contra o Athletico Paranaense, porém o treinador optou por Bruno Henrique e Lucas Lima ao lado dos garotos Patrick de Paula e Gabriel Menino.A justificativa para tal alteração é que após a conquista do estadual a ideia é deixar o time "mais leve" para os jogos do Campeonato Brasileiro.
- Era importante não perder o Paulista, ainda mais para o Corinthians. Mas agora é hora de mudar. Vou dar oportunidade para Lucas, Raphael. Fazer o time um pouco mais leve. Daqui a pouco o (Gabriel) Veron. Cabe a eles mostrar capacidade. Tem que entrar comprometido - afirmou o treinador.
A próxima oportunidade de ver um Palmeiras diferente acontece domingo (23) contra o Santos, em clássico que acontece no estádio do Morumbi.

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