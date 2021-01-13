Lucas Campos deixa o Botafogo e acerta com clube de Malta

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O atacante Lucas Campos está de saída do Botafogo. Sem espaço no Alvinegro, o jogador de 23 anos assinou contrato para defender o Valletta, de Malta, até junho de 2022. O Glorioso ficará com 20% de uma possível venda. A informação foi divulgada pelo "GE".

Lucas Campos era um dos jogadores que acertaram renovação até o fim do Brasileiro (em fevereiro deste ano). Contudo, o clube não se opôs à sua saída e aceitou não ter nenhuma compensação financeira além da permanência de 20% dos direitos econômicos do jovem.

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O atacante não conseguiu se firmar em 2020. Após ter atuado pelo time reserva do Botafogo nas duas primeiras partidas da temporada passada, Lucas Campos só voltou a ter oportunidades contra Flamengo e São Paulo, no Campeonato Brasileiro.