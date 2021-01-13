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futebol

Lucas Campos deixa o Botafogo e acerta com clube de Malta

Jogador de 23 anos assina com o Valletta F.C. até junho de 2022. Diretoria alvinegra não se opõe à saída do atacante e aceita ficar com 20% dos direitos atacante em uma futura venda...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:06

LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 16:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O atacante Lucas Campos está de saída do Botafogo. Sem espaço no Alvinegro, o jogador de 23 anos assinou contrato para defender o Valletta, de Malta, até junho de 2022. O Glorioso ficará com 20% de uma possível venda. A informação foi divulgada pelo "GE".
Lucas Campos era um dos jogadores que acertaram renovação até o fim do Brasileiro (em fevereiro deste ano). Contudo, o clube não se opôs à sua saída e aceitou não ter nenhuma compensação financeira além da permanência de 20% dos direitos econômicos do jovem.
> Botafogo em situação dramática: veja a tabela do Brasileirão!
O atacante não conseguiu se firmar em 2020. Após ter atuado pelo time reserva do Botafogo nas duas primeiras partidas da temporada passada, Lucas Campos só voltou a ter oportunidades contra Flamengo e São Paulo, no Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo Botafogo, Lucas Campos defendeu a equipe em 16 partidas. Pelo Instagram, Lucas Campos agradeceu o período no qual atuou no clube. Em seu período como profissional, Lucas Campos ainda teve duas passagens por outros clubes: pelo Nova Iguaçu e pelo Atlético Tubarão, em 2019.

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